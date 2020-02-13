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    «Нефтяники» и «Магнитка» будут играть осторожно

    «Нефтехимик» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 13 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Нефтехимик» — «Металлург» Мг
    Сергей Мозякин
    В очередной игре КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 13 февраля на арене «Нефтехимик». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Металлург» Мг.
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    Хоккей. КХЛ 13 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.35
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    «Нефтехимик»

    На данном этапе регулярки клуб из республики Татарстан находится вне зоны плей-офф на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 54 баллами в активе.

    После победы 24 января над «Сибирью» дома (6:3) «Нефтехимик» провел три встречи в гостях. Во всех этих матчах подопечные Вячеслава Буцаева уступили.

    Сперва «волки» оказались слабее «Йокерита» (2:3). Затем «нефтяники» потерпели поражение от «Авангарда» (2:3) и не справились с атакой «Барыса» (1:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    В двух февральских поединках нижнекамцы не проигрывали. 3 числа «Нефтехимик» разгромил «Северсталь» (6:2), а чуть позже коллектив Вячеслава Буцаева взял верх над «Локомотивом» (4:3).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорская команда сейчас находится на восьмой позиции в таблице Восточной конференции с 58 баллами, заработанными в 55 встречах.

    24 января «Металлург» Мг в гостях переиграл «Торпедо» (3:1), после чего подопечные Ильи Воробьева потерпели три поражения кряду.

    На арене «Балашиха» «сталевары» были биты «Авангардом» (1:6), после чего «Магнитка» уступила «Йокериту» в дополнительное время (3:4).

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    Февраль для команды Воробьева начался с потери очков в поединке с «Автомобилистом» (2:3). Чуть позже «Металлург» Мг в овертайме взял верх над «Авангардом» (2:1). В следующем матче «лисы» оказались слабее «Спартака» (2:4).

    Прогноз

    На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,74, на ничью — 3,92, а на победу «Металлурга» Мг — 2,29.

    «Магнитка» понимает, что терять очки в поединках с конкурентами за место плей-офф в таблице Востока ей нельзя. Поэтому «лисы» предпочтут сыграть от обороны. Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 за 1,57. 0

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    «Нефтехимик» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 13 февраля 2020 года. Прогноз на «Нефтехимик» — «Металлург» Мг. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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