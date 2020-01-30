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    На «Барыс Арене» встреча пройдет спокойно

    «Барыс» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 30 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Барыс Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз на «Барыс» — «Нефтехимик»
    Павел Акользин и Дастин Бойд
    В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать «Нефтехимик». Матч состоится 30 января на «Барыс Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Нефтехимик».
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    Хоккей. КХЛ 30 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Барыс»

    После 53 матчей регулярного чемпионата клуб, базирующийся в Нур-Султане, имеет в своей копилке 69 очков, что позволяет ему занимать третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

    12 января на своей арене «Барыс» в добавочном периоде разобрался с «Локомотивом» (4:3). Затем подопечные Андрея Скабелки выиграли еще три матча.

    В родных стенах казахстанцы одержали верх над «Салаватом Юлаевым» (5:3) и «Металлургом» Мг (4:3), а чуть позже на «Хартвалл Арене» гости разнесли «Йокерит» (5:1).

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    23 января «Барыс» потерпел поражение от СКА (4:7). Через два дня клуб из Нур-Султана крупно влетел «Салавату Юлаеву» (2:5). В последней на сегодня встрече казахстанцы разобрались с «Автомобилистом» (4:2).

    «Нефтехимик»

    Сыграв в 52 встречах регулярки, нижнекамцы смогли заработать 50 баллов. В общекомандном зачете Восточной конференции этот клуб занимает десятое место.

    В январе подопечные Вячеслава Буцаева чаще всего проигрывают. А в последних шести матчах «Нефтехимику» удалось победить всего 1 раз.

    Случилось это после трех неудачных поединков. 12 января «нефтяники» оказались слабее «Витязя» (2:3). Чуть позже они по буллитам уступили «Трактору» (3:3, 1:2) и «Автомобилисту» (1:1, 0:2).

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    24 января «Нефтехимик» сумел заработать очки в битве с «Сибирью» (6:3), но в следующих матчах «волки» потерпели поражения от «Йокерита» (2:3) и «Авангарда» (2:3).

    Прогноз

    На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,84, на ничью — 4,10, а на победу «Нефтехимика» — 3,75.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,69. 0

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    «Барыс» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 30 января 2020 года. Прогноз на «Барыс» — «Нефтехимик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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