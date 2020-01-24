«Торпедо» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 24 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Торпедо» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 24 января в КРК «Нагорный». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Металлург» Мг.

«Торпедо»

Коллектив из Нижнего Новгорода сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В ходе 50 матчей этому клубу удалось заработать 56 очков.

В первой встрече 2020 года «Торпедо» сошлось в битве с «Трактором». Поединок закончился разгромным поражением «автозаводцев» со счетом 1:6.

7 января подопечные Дэвида Немировски проиграли «Адмиралу» (1:2). Затем нижегородцы одержали верх над «Ак Барсом» (4:1), после чего они уступили «Нефтехимику» (2:4).

Все прогнозы на КХЛ

В следующих трех поединках «Торпедо» победило. «Автозаводцы» оказались сильнее «Сочи» в овертайме (2:1), «Динамо» Москва (6:4) и «Локомотива» (3:1).

«Металлург» Мг

Команда из Магнитогорска пока находится на последнем плей-офф месте в рейтинге Востока. В 49 встречах «Магнитка» завоевала 53 балла.

В 2020 году подопечные Ильи Воробьева сыграли в шести матчах. Три из них «Металлург» Мг провел удачно, и столько же поединков он провалил.

3 января «сталевары» в родных стенах победили «Автомобилист» (3:2), после чего «лисы» одержали верх над «Сибирью» (3:1).

В следующей встрече «Металлург» Мг потерпел поражение от «Ак Барса» (0:2), но через пару дней коллектив Воробьева одолел «Амур» (4:3). В двух других матчах «Магнитка» уступила «Трактору» (1:2) и «Барысу» (3:4).

Прогноз

Победа «Торпедо» оценивается в 2,46, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,00, а на победу «Металлурга» Мг — 2,55.

На «Нагорном» «автозаводцы» в последних матчах выступают здорово, а «сталевары» 2020 году на выезде только проигрывают. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 2 с коэффициентом 1,59. 0