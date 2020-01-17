«Вашингтон» — «Нью-Джерси». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч НХЛ 17 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Нью-Джерси». Матч состоится 17 января на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Нью-Джерси».

«Вашингтон»

Представители округа Колумбия лидируют в турнирной таблице Столичного дивизиона и Восточной конференции с 67 баллами, заработанными в 47 матчах.

Минувший год «Вашингтон» завершил двумя поражениями. В данных встречах «Кэпс» были слабее «Каролины» (4:6) и «Эдмонтона» (3:4).

После этого подопечные Тодда Рирдена трижды выиграли. Столичная команда одержала верх над «Каролиной» (4:3), над «Сан-Хосе» в овертайме (5:4) и над «Оттавой» (6:1).

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9 января «Вашингтон» уступил «Филадельфии» (2:3), после чего на «Капитал Уан Арене» был разгромлен «Нью-Джерси» (1:5). В последнем матче «Кэпс» снова победили «Каролину» (2:0).

«Нью-Джерси»

На данном этапе регулярного чемпионата коллектив из Ньюарка располагается в самом низу турнирной таблицы Столичного дивизиона, имея 41 очко на своем счету.

В первом поединке 2020 года «Нью-Джерси» в Нью-Йорке встретился с «Айлендерс». На «Нассау Колизеум» гости переиграли «Айлс» (2:1).

После этого «Девс» потерпели три поражения кряду. В данном отрезке подопечные Алена Насреддина уступили «Колорадо» (2:5), «Айлендерс» в овертайме (3:4) и «Рейнджерс» (3:6).

12 января «Нью-Джерси» сенсационно разгромил «Вашингтон» (5:1), а затем он победил «Тампу-Бэй» (3:1). Чуть позже в Канаде «Девилз» не справились с «Торонто» (4:7).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,68, на ничью — 4,70, а на победу «Нью-Джерси» — 4,10.

На «Капитал Уан Арене» «Кэпс» захотят поквитаться за разгром 12 января. Наш прогноз на матч — победа «Вашингтона» с коэффициентом 1,68. 0