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    Выстоят ли «мундиры» в игре с «Вашингтоном»?

    «Коламбус» — «Вашингтон».Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 17 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Коламбус» — «Вашингтон»
    Игроки «Вашингтона»
    В очередной игре НХЛ «Коламбус» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 17 декабря на «Нэшнуайд Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Вашингтон».
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    Хоккей. НХЛ 17 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.05
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    «Коламбус»

    В 32 встречах в текущем сезоне НХЛ клуб из штата Огайо набрал 30 баллов, вследствие чего он занял седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    В ходе семи недавних поединков подопечным Джона Тортореллы удалось выиграть только 1 раз. А первого декабря «Коламбус» уступил «Айлендерс» (0:2), начав для себя серию поражений из четырех матчей.

    Затем дома «мундиры» оказались слабее «Аризоны» (2:4) и «Рейнджерс» (2:3), после чего они были разгромлены «Флоридой» на выезде (1:4).

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    10 декабря «Коламбус» одержал верх над «Вашингтоном» (5:2), а затем «пушки» в овертайме проиграли «Питтсбургу» (0:1) и «Оттаве» (3:4).

    «Вашингтон»

    В 34 поединках клуб из округа Колумбия сумел заработать 53 балла. Благодаря этому команда сейчас уверенно лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    С 28 ноября по 7 декабря «Вашингтон» никому не уступал в течение семи матчей. Сперва подопечные Тодда Рирдена одолели «Флориду» (4:3) и в овертайме были сильнее «Тампы-Бэй» (4:3).

    В начале декабря «Кэпс» разгромили «Детройт» (5:2) и «Сан-Хосе» (5:2). Чуть позже столичная команда разобралась с «Лос-Анджелесом» (3:1), а также взяла верх над «Анахаймом» (3:2).

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    10 декабря «Вашингтон» на «Капитал Уан Арене» потерпел поражение от «Коламбуса» (5:2), после чего коллектив Рирдена победил «Бостон» (3:2) и «Тампу-Бэй» (5:2).

    Прогноз

    На победу «Коламбуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,00, на ничью — 4,30, а победа «Вашингтона» оценивается в 2,07.

    Лидеры Столичного дивизиона хотят взять реванш у слабого «Коламбуса» за разгромное поражение 10 декабря. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,67. 0

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