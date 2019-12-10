«Тампа-Бэй» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 10 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Айлендерс». Матч состоится 10 декабря на «Амали Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Айлендерс».

«Тампа-Бэй»

Клуб из штата Флорида принял участие в 27 играх регулярного чемпионата. За это время команда смогла заработать 31 балл, вследствие чего она идет лишь шестой в таблице Атлантического дивизиона.

Но в недавних матчах «молнии» часто демонстрировали неубедительные результаты. С конца ноября по 1 декабря «Тампа-Бэй» проиграла «Сент-Луису» (3:4), «Вашингтону» в овертайме (3:4) и «Каролине» (2:3).

А 4 декабря подопечные Джона Купера отправились в гости к «Нэшвиллу». В этой встрече «молнии» сумели одержать верх над «Предс» в дополнительное время (3:2).

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Следующий поединок «Тампа-Бэй» проиграла «Миннесоте» (4:5). А в матче на «Амали Арене» хозяева разнесли «Сан-Хосе» (7:1).

«Айлендерс»

Сейчас на счету коллектива из Нью-Йорка имеется 40 очков, которые команде удалось набрать за 28 поединков регулярки. В Столичном дивизионе она идет второй в общем рейтинге.

В конце ноября подопечные Барри Троца потерпели три поражения кряду. «Айлс» оказались слабее «Сан-Хосе» в овертайме (1:2), а также уступили «Анахайму» (0:3) и «Лос-Анджелесу» (1:4).

Декабрь для «Айлендерс» начался с двух побед. Клуб из Нью-Йорка разобрался с «Коламбусом» (2:0) и «Детройтом» (4:1), после чего он проиграл «Монреалю» (2:4).

6 декабря на арене «Нассау Колизей» хозяева одержали верх над «Вегасом» (3:2), но во встрече с «Далласом» «Айлс» были слабее «шерифов» (1:3).

Прогноз

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 1,93, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,40, а на победу «Айлендерс» — 3,25.

У себя дома «молнии» проводят убедительные поединки, а коллектив из Нью-Йорка столкнулся с небольшими игровыми проблемами. Наш прогноз — победа «Тампы-Бэй» в матче с коэффициентом 1,57. 0