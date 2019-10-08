«Торонто Мейпл Лифс» — «Сент-Луис Блюз». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 8 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» будет принимать «Сент-Луис Блюз». Матч состоится 8 октября на «Скотиабанк Арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Торонто Мейпл Лифс» — «Сент-Луис Блюз».

«Торонто»

Команда из провинции Онтарио уже успела принять участие в 3 поединках нового сезона НХЛ. В них «листья» заработали 5 очков и с разницей голов 14:10 расположились на 2 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Перед началом регулярного первенства подопечные Майка Бэбкока победили в 4 последних матчах предсезонки. «Бутоны» дважды одолели «Монреаль» (0:3; 3:0), а также переиграли «Детройт» в серии буллитов (3:3, 0:1) и затем — в основное время (5:0).

Свою гонку в НХЛ «хулиганы с Бэй-стрит» также начали удачно. На «Скотиабанк Арене» хозяева оказались сильнее «Оттавы» (5:3). А чуть позже «Торонто» разгромил «Коламбус» на выезде (1:4).

Все прогнозы на НХЛ

Но напряженный поединок 6 октября против «Монреаля» был проигран. В серии послематчевых буллитов «листья» уступили (5:5, 0:1).

«Сент-Луис»

В отличие от соперника, клуб из штата Миссури сыграл на 1 матч меньше. Но в своих двух поединках команда заработала 3 очка и заняла 5 строчку в Западной конференции.

Последнюю встречу в рамках предсезонной подготовки «ноты» провели против «Вашингтона». На арене «Энтерпрайз-центр» хозяева переиграли «Кэпс» (4:3).

Но первую битву в НХЛ подопечные Крейга Беруби проиграли той же команде из Вашингтона. Ведя 2:0, «Сент-Луис» пропустил 2 шайбы в ответ, а затем в овертайме гости и вовсе вырвали победу (2:3).

А в следующем поединке «Блюз» выступили удачнее. В родных стенах «ноты» взяли верх над «Далласом» (3:2).

Прогноз

На победу «Торонто» в основное время игры букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью они предлагают — 4,10, а на победу «Сент-Луиса» — 2,75.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Торонто» больше 2,5 с коэффициентом 1,59. 0