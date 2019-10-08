ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар» Кононов ушел, проблемы остались. «Спартак» снова проиграл «Челси» в двух очках от чемпиона АнглииПеред «Челси» открываются большие возможности «Зенит»Шоу на Урале. «Зенит» ушел на международную паузу в хорошем настроении
  • 00:48
    • Карпин: Мне комфортно в «Ростове», на «Спартак» вообще не смотрю
  • 23:25
    • Спаич: Довели игру до победы за счет характера
  • 23:01
    • Берг: Я доволен сегодняшним матчем, наша команда хорошо сыграла
  • 22:12
    • Ларссон: Безусловно, мы не можем быть довольны результатом
  • 21:00
    • «Спартак» на выезде проиграл «Краснодару»
  • 18:30
    • «Ростов» обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ, Байрамян оформил дубль
  • 17:54
    • «Манчестер Сити» на «Этихаде» проиграл «Вулверхэмптону»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Торонто» снова выиграть дома?

    «Торонто Мейпл Лифс» — «Сент-Луис Блюз». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 8 октября 2019 года

    Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Торонто Мейпл Лифс» — «Сент-Луис Блюз»
    Остон Мэттьюс
    В очередной игре НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» будет принимать «Сент-Луис Блюз». Матч состоится 8 октября на «Скотиабанк Арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Торонто Мейпл Лифс» — «Сент-Луис Блюз».

    «Торонто»

    Команда из провинции Онтарио уже успела принять участие в 3 поединках нового сезона НХЛ. В них «листья» заработали 5 очков и с разницей голов 14:10 расположились на 2 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    Перед началом регулярного первенства подопечные Майка Бэбкока победили в 4 последних матчах предсезонки. «Бутоны» дважды одолели «Монреаль» (0:3; 3:0), а также переиграли «Детройт» в серии буллитов (3:3, 0:1) и затем — в основное время (5:0).

    Свою гонку в НХЛ «хулиганы с Бэй-стрит» также начали удачно. На «Скотиабанк Арене» хозяева оказались сильнее «Оттавы» (5:3). А чуть позже «Торонто» разгромил «Коламбус» на выезде (1:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    Но напряженный поединок 6 октября против «Монреаля» был проигран. В серии послематчевых буллитов «листья» уступили (5:5, 0:1).

    «Сент-Луис»

    В отличие от соперника, клуб из штата Миссури сыграл на 1 матч меньше. Но в своих двух поединках команда заработала 3 очка и заняла 5 строчку в Западной конференции.

    Последнюю встречу в рамках предсезонной подготовки «ноты» провели против «Вашингтона». На арене «Энтерпрайз-центр» хозяева переиграли «Кэпс» (4:3).

    Но первую битву в НХЛ подопечные Крейга Беруби проиграли той же команде из Вашингтона. Ведя 2:0, «Сент-Луис» пропустил 2 шайбы в ответ, а затем в овертайме гости и вовсе вырвали победу (2:3).

    1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    А в следующем поединке «Блюз» выступили удачнее. В родных стенах «ноты» взяли верх над «Далласом» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Торонто» в основное время игры букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью они предлагают — 4,10, а на победу «Сент-Луиса» — 2,75.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Торонто» больше 2,5 с коэффициентом 1,59. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Месут Озил
  • Озил почти не играет в этом сезоне. Что происходит?
    • 16:24 05/10/2019     ЦСКА — «Эспаньол»
  • Евро-импотенция. Армейцы закрепились на дне таблицы ЛЕ
    • 01:17 04/10/2019     Луис Суарес
  • Орудие осады. Видаль позволил Суаресу выйти из тени
    • 20:40 03/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Торонто Мейпл Лифс» — «Сент-Луис Блюз». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 8 октября 2019 года. Прогноз на «Торонто Мейпл Лифс» — «Сент-Луис Блюз». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
    Тоже интересно
    Настроение, когда теряешь важных футболистов Футбол «Локомотив» теряет игроков, но не очкиРеакция спортивных обозревателей на поединок 12 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Арсеналом» Вчера в 21:280
  • 08:56
    • «Ювентус» и «Вольфсбург» — единственные команды из топ-5, которые не проигрывали в текущем сезоне
  • 08:41
    • Конте: В настоящий момент «Интер» не должен сравнивать себя с «Ювентусом»
  • 08:28
    • Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» требуется пять-шесть новичков
    Ивелин Попов и Хорен Байрамян Футбол Гений Карпина и трансформация «Ростова»Пресса о матче ЦСКА — «Ростов» Вчера в 20:360
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Ланс» на второе место в Лиге 2?
  • 3.52
    •
  • 08:12
    • Дембеле могут дисквалифицировать за критику в адрес арбитра
  • 07:58
    • Вальверде: У «Барселоны» было больше моментов по сравнению с «Севильей»
  • 07:43
    • Игуаин: «Ювентус» сыграл отважно и храбро против «Интера»
    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег» Хоккей НХЛ. Результативная передача и 29 сэйвов Худобина, два очка Свечникова и покер МантаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 октября 07:290
  • 07:04
    • «Лос-Анджелес» выиграл регулярный сезон МЛС
  • 00:30
    • «Сент-Этьен» обыграл «Лион»
  • 00:15
    • «Барселона» разгромила «Севилью»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие