«Торонто Мейпл Лифс» — «Сент-Луис Блюз». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 8 октября 2019 года

«Торонто»
Команда из провинции Онтарио уже успела принять участие в 3 поединках нового сезона НХЛ. В них «листья» заработали 5 очков и с разницей голов 14:10 расположились на 2 месте в турнирной таблице Восточной конференции.
Перед началом регулярного первенства подопечные Майка Бэбкока победили в 4 последних матчах предсезонки. «Бутоны» дважды одолели «Монреаль» (0:3; 3:0), а также переиграли «Детройт» в серии буллитов (3:3, 0:1) и затем — в основное время (5:0).
Свою гонку в НХЛ «хулиганы с Бэй-стрит» также начали удачно. На «Скотиабанк Арене» хозяева оказались сильнее «Оттавы» (5:3). А чуть позже «Торонто» разгромил «Коламбус» на выезде (1:4).
Но напряженный поединок 6 октября против «Монреаля» был проигран. В серии послематчевых буллитов «листья» уступили (5:5, 0:1).
«Сент-Луис»
В отличие от соперника, клуб из штата Миссури сыграл на 1 матч меньше. Но в своих двух поединках команда заработала 3 очка и заняла 5 строчку в Западной конференции.
Последнюю встречу в рамках предсезонной подготовки «ноты» провели против «Вашингтона». На арене «Энтерпрайз-центр» хозяева переиграли «Кэпс» (4:3).
Но первую битву в НХЛ подопечные Крейга Беруби проиграли той же команде из Вашингтона. Ведя 2:0, «Сент-Луис» пропустил 2 шайбы в ответ, а затем в овертайме гости и вовсе вырвали победу (2:3).
А в следующем поединке «Блюз» выступили удачнее. В родных стенах «ноты» взяли верх над «Далласом» (3:2).
Прогноз
На победу «Торонто» в основное время игры букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью они предлагают — 4,10, а на победу «Сент-Луиса» — 2,75.
Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Торонто» больше 2,5 с коэффициентом 1,59. 0