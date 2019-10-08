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    Будет ли матч в городе Хельсинки результативным?

    «Йокерит» — «Сочи». Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч КХЛ 8 октября 2019 года

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    Прогноз на «Йокерит» — «Сочи»
    Хоккеист «Йокерита»
    В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать «Сочи». Матч состоится 8 октября на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Сочи».
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    Хоккей. КХЛ 08 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.10
  • 2
  • 4.20
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    «Йокерит»

    Сейчас команда, представляющая Финляндию, постепенно улучшает собственные турнирные показатели. После 12 поединков в КХЛ «джокеры» имеют на своем счету 13 очков и находятся на 8 позиции в таблице Западной конференции.

    В последних пяти матчах подопечные Лаури Марьямяки завоевали 4 победы. А единственная неприятность в этот период случилась во встрече с ЦСКА. Финны были разгромлены «Армейцами» (1:5).

    До этого «Йокерит» крупно обыграл «Локомотив» в гостях (1:4), а 28 сентября «джокеры» расправились с «Автомобилистом» (4:2).

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    Затем в Москве коллектив из города Хельсинки в непростой битве с «Динамо» сумел в овертайме одолеть соперников (1:2). В последнем на сегодняшний день матче «Йокерит» взял верх над «Нефтехимиком» на выезде (1:2).

    «Сочи»

    Приняв участие в 14 играх КХЛ, клуб из Сочи заработал 13 очков, из-за чего этот коллектив довольствуется лишь 9 позицией в турнирной таблице Западной конференции.

    После непростой победы во встрече с «Торпедо» (5:4) «леопарды» провели кошмарный отрезок сезона. В период с 21 сентября по 1 октября сочинцы потерпели поражения в 4 поединках подряд.

    Подопечные Сергея Зубова уступили «Адмиралу» в овертайме (1:2), проиграли московскому «Динамо» (3:4), были разгромлены «Торпедо» (4:1) и в дополнительное время пропустили гол от «Динамо» Минск (2:1).

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    4 октября «Сочи» сумел в овертайме одолеть «Авангард» (4:3), но через несколько дней «леопарды» вновь потерпели поражение. На сей раз от «Амура» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,65, на ничью — 4,50, а на победу «Сочи» — 4,30.

    «Йокерит» в родных стенах должен забирать очки, но встреча на «Хартвалл Арене» пройдет без сумасшедшего количества голов. Наш прогноз на матч — тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,52. 0

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    «Йокерит» — «Сочи». Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч КХЛ 8 октября 2019 года . Прогноз на «Йокерит» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.52
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