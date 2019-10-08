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    Неудачная серия «Коламбуса» продолжится

    «Коламбус Блю Джекетс» — «Баффало Сейбрз». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч НХЛ 8 октября 2019 года

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    Прогноз на «Коламбус Блю Джекетс» — «Баффало Сейбрз»
    Вейни Вехвиляйнен
    В очередной игре НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» будет принимать «Баффало Сейбрз». Матч состоится 8 октября на «Нэшнуайд-арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Коламбус Блю Джекетс» — «Баффало Сейбрз».
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    Хоккей. НХЛ 08 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2
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    «Коламбус»

    Сейчас команда из штата Огайо испытывает серьезные игровые проблемы. Приняв участие в 2 матчах НХЛ, «мундиры» с нулем очков заняли 16 место в таблице Восточной конференции.

    Последняя победа коллектива Джона Тортореллы датирована 21 сентября. Тогда в ходе предсезонки «Коламбус» одолел «Питтсбург» (3:1).

    Следующие поединки «пушки» проиграли. «Коламбус» потерпел поражения от «Сент-Луиса» (5:3), от «Баффало» в овертайме (4:3) и от «Нью-Джерси» (0:2).

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    Неудачи продолжали преследовать команду и на старте НХЛ. 5 октября «Блю Джекетс» уступили «Торонто» (1:4), а несколькими днями позже «мундиры» были разгромлены «Питтсбургом» (7:2).

    «Баффало»

    Сыграв 2 матча в новом сезоне НХЛ, коллектив из штата Нью-Йорк сумел набрать 4 балла и занять 4 строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

    Вот уже в течение 5 поединков «Сэбс» не знают горечи поражений. 22 сентября в рамках предсезонки «Баффало» разобрался с «Торонто» (5:3). Затем в овертайме подопечные Ральфа Крюгера взяли верх над «Коламбусом» (4:3).

    В серии буллитов решился исход игры с «Питтсбургом», где «мечи» взяли верх над соперниками (2:2, 1:2). Свой первый поединок сезона «Баффало» также провел против «Пингвинз». И опять «Сэбс» оказались сильнее (1:3).

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    6 октября команда Ральфа Крюгера на арене «КиБанк Центр» принимала Нью-Джерси, но хозяева встречи не были гостеприимными. Они разгромили оппонентов со счетом — 7:2.

    Прогноз

    Победа «Коламбуса» в основное время матча оценивается коэффициентом 2,31, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Баффало» — 2,65.

    Сейчас «Сэбс» находятся в хорошей форме, а «Блю Джекетс» не могут похвастаться тем же. Наш прогноз — победа «Баффало» в матче с коэффициентом 2,00. 0

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    «Коламбус Блю Джекетс» — «Баффало Сейбрз». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч НХЛ 8 октября 2019 года . Прогноз на «Коламбус Блю Джекетс» — «Баффало Сейбрз». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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