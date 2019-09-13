«Торпедо» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 13 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Торпедо» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 13 сентября в КРК «Нагорный». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Йокерит».

«Торпедо»

На сегодняшний день клуб из Нижнего Новгорода сумел заработать 4 очка в 5 матчах регулярного сезона. Сейчас «автозаводцы» занимают 8 строчку в таблице Западной конференции.

На старте турнира коллектив Дэвида Немировски проиграл в двух выездных встречах. Вначале команда уступила московскому «Динамо» (3:2), а затем оказалась слабее динамовцев из Риги (3:0).

В матче 6 сентября «Торпедо» впервые в сезоне победил, переиграв в Ярославле «Локомотив» (3:4). Чуть позже волжане вновь допустили осечку, потеряв очки в поединке с «Авангардом» (4:2).

В последней на данный момент встрече «автозаводцы» в овертайме одолели ЦСКА (2:1).

«Йокерит»

Представители Финляндии сыграли на 1 матч меньше, чем их ближайший соперник. Сейчас на счету этой команды 4 балла и 6 место в таблице Западной конференции.

На старте сезона подопечные Лаури Марьямяки потерпели поражение от «Авангарда» дома (1:3), а чуть позже были биты казанским «Ак Барсом» (2:5).

Но спустя два дня «Йокерит» уверенно переиграл «Динамо» из Риги (7:2).

В матче 11 сентября «джокеры» легко справились с «Северсталью» в Череповце (1:4).

Прогноз

На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,90, на ничью — 4,20, а на победу «Йокерита» — 2,14.

Наш прогноз на матч — победа «Йокерита» в матче с коэффициентом 1,69. 0