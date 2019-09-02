ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Ростов»Магия Шомуродова и подвиг Чернова подарили «Ростову» лидерство в РПЛ Гарет БейлНовички на задворках. В «Реале» по-прежнему правит старая гвардия Андрей Воронцевич в матче с НигериейБаскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 23:42
    • «Ювентус» на последних минутах вырвал победу у «Наполи»
  • 23:22
    • Надаль — в четвертом круге Открытого чемпионата США
  • 23:08
    • Камболов вызван в сборную России вместо Миранчука
  • 22:35
    • Медведев оштрафован за поведение на US Open
  • 21:48
    • Дортмундская «Боруссия» уступила «Униону»
  • 21:28
    • «Ливерпуль» крупно обыграл «Бернли»
  • 21:15
    • «Ахмат» спасся от поражения в матче с «Тамбовом»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Спартак» победить в Латвии?

    «Динамо» Рига — «Спартак». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 2 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Рига Прогнозы на Спартак
    Прогноз на «Динамо» Рига — «Спартак»
    «Динамо» Рига
    В первом туре КХЛ «Динамо» Рига будет принимать московский «Спартак». Матч состоится 2 сентября на «Арене Рига». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Рига — «Спартак».
    ×
    Хоккей. КХЛ 02 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.30
  • Играть!
    •

    «Динамо» Рига

    Предсезонка для латвийской команды началась не очень удачно. Динамовцы уступили в серии буллитов «Нефтянику» (1:1, 2:3).

    После этого подопечные Гиртса Анкипанса разгромили казахстанский клуб «Сарыарка» (6:1). Но в следующей товарищеской встрече коллектив из Риги вновь потерпел поражение в серии буллитов от «Сочи» (1:1, 3:2).

    Затем латвийцы взяли верх в очень результативной игре против СКА (5:6). А 6 августа динамовцы были слабее «Локомотиву» (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Остаток предсезонки команда Гиртса Анкипанса полностью выиграла, одолев Россию (Б) (2:3), «Автомобилист» (3:0), «Локо» (3:1), «Динамо Минск» (3:1) и «Ак Барс» (3:2).

    «Спартак»

    А для московского клуба контрольные встречи в рамках предсезонной подготовки оказались довольно контрастными. Сперва была пятиматчевая серия побед, а затем «Спартак» проиграл 4 игры подряд.

    В начале своего пути красно-белые одолели «Литвинов» (1:2), а чуть позже столичный коллектив взял верх над чешским «ХК Маунтфилдом» в серии буллитов (1:1, 3:4).

  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    После этого подопечные Олега Знарка разгромили «Пардубице» (0:8), переиграли «Слован Братиславу» (5:3) и оказались сильнее московского «Динамо» (2:0).

    А закончилась предсезонка просто ужасно. «Спартак» крупно проиграл ЦСКА (5:2), получил ответку от динамовцев (1:4), уступил «Витязю» (1:2) и не справился с «Адмиралом» в овертайме (3:4).

    Прогноз

    На победу «Динамо» Рига в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 3,80, а на победу «Спартака» — 2,33.

    Наш прогноз на матч — «Спартак» не проиграет и тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,71. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Сегодня в 15:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Эвертон — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вердер — Аугсбург
  • Сегодня в 16:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — ЦСКА
  • Сегодня в 16:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Витесс — АЗ Алкмар
  • Сегодня в 17:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Страсбург — Монако
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Валенсия — Мальорка
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Сегодня в 18:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Заря — Динамо Киев
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атлетико — Эйбар
  • Сегодня в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Сегодня в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Сегодня в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак»
  • Характер и Тиль принесли «Спартаку» победу в Самаре
    • 01:17 26/08/2019     Игра выйдет в ноябре
  • Football Manager 2020: трейлер и первые подробности релиза
    • 19:19 28/08/2019     «Краснодару» достался не лучший жребий
  • ЦСКА обязан выигрывать группу, а «Краснодару» очень не повезло
    • 19:40 30/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Динамо» Рига — «Спартак». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 2 сентября 2019 года . Прогноз на «Динамо» Рига — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
    Тоже интересно
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Надаль разгромил Чона, вылет Возняцки и ОстапенкоРезультаты матчей шестого игрового дня на Открытом чемпионате США по теннису 02:090
  • 21:02
    • Гол Чалханоглу принес «Милану» победу над «Брешией»
  • 18:30
    • Дубль Шомуродова принес «Ростову» победу над «Локомотивом»
  • 20:15
    • Алексей Миранчук выбыл на три недели и пропустит матчи сборной
    «Севилья» Футбол Примера. «Севилья» не справилась с «Сельтой», «Барса» сыграла вничью с «Осасуной», «Вильярреал» примет «Реал»Результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании 00:000
  • Экспресс дня

  • «Горожане» не пожалеют «чаек»
  • 3.61
    •
  • 23:57
    • Гол Фекира принес «Бетису» победу над «Леганесом»
  • 22:55
    • Рахимов: Через такие игры нужно пройти, эти матчи нужны для испытания характера
  • 22:52
    • «Анже» одержал третью победу в сезоне
    «Динамо» — «Крылья Советов» Футбол РПЛ. «Динамо» поделило очки с «Крыльями», «Локо» уступил «Ростову», ЦСКА в гостях у «Арсенала»Обзор матчей восьмого тура чемпионата России по футболу Вчера в 23:040
  • 19:57
    • «Барселона» без Месси упустила победу над «Осасуной»
  • 19:43
    • «Зенит» арендовал защитника «Порту»
  • 18:58
    • «Челси» упустил победу над «Шеффилдом» из-за автогола
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие