«Динамо» Рига — «Спартак». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 2 сентября 2019 года

В первом туре КХЛ «Динамо» Рига будет принимать московский «Спартак». Матч состоится 2 сентября на «Арене Рига». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Рига — «Спартак».

«Динамо» Рига

Предсезонка для латвийской команды началась не очень удачно. Динамовцы уступили в серии буллитов «Нефтянику» (1:1, 2:3).

После этого подопечные Гиртса Анкипанса разгромили казахстанский клуб «Сарыарка» (6:1). Но в следующей товарищеской встрече коллектив из Риги вновь потерпел поражение в серии буллитов от «Сочи» (1:1, 3:2).

Затем латвийцы взяли верх в очень результативной игре против СКА (5:6). А 6 августа динамовцы были слабее «Локомотиву» (3:2).

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Остаток предсезонки команда Гиртса Анкипанса полностью выиграла, одолев Россию (Б) (2:3), «Автомобилист» (3:0), «Локо» (3:1), «Динамо Минск» (3:1) и «Ак Барс» (3:2).

«Спартак»

А для московского клуба контрольные встречи в рамках предсезонной подготовки оказались довольно контрастными. Сперва была пятиматчевая серия побед, а затем «Спартак» проиграл 4 игры подряд.

В начале своего пути красно-белые одолели «Литвинов» (1:2), а чуть позже столичный коллектив взял верх над чешским «ХК Маунтфилдом» в серии буллитов (1:1, 3:4).

После этого подопечные Олега Знарка разгромили «Пардубице» (0:8), переиграли «Слован Братиславу» (5:3) и оказались сильнее московского «Динамо» (2:0).

А закончилась предсезонка просто ужасно. «Спартак» крупно проиграл ЦСКА (5:2), получил ответку от динамовцев (1:4), уступил «Витязю» (1:2) и не справился с «Адмиралом» в овертайме (3:4).

Прогноз

На победу «Динамо» Рига в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 3,80, а на победу «Спартака» — 2,33.

Наш прогноз на матч — «Спартак» не проиграет и тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,71. 0