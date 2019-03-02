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    «Каролина» и «Сент-Луис» сыграют с акцентом на оборону

    «Каролина» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 2 марта 2019 года

    НХЛ Каролина Харрикейнз Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Каролина» — «Сент-Луис»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 марта 2019 года «Каролина Харрикейнз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Каролина» — «Сент-Луис».
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    «Каролина»

    В прошлом игре «Каролина» дома разбила «Лос-Анджелес» (6:1) — это третья победа подряд и восьмая в последних десяти матчах. «Харрикейнз» поднялись на третье место в Столичном дивизионе, опережая по дополнительным показателям «Питтсбург» и на одно очко «Коламбус».

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    Настоящим героем матча стал ведущий нападающий команды Теуво Теравайнен, который забросил шайбу и оформил ассистентский хет-трик. Дубль и три очка на счету защитника Даги Хэмилтона, гол+пас у Майкла Ферлана, три ассиста отдал Джордан Стаал, по шайбе забросили Себастьян Ахо и защитник Джейкоб Слэвин. Российский нападающий Андрей Свечников очков не набирал.

    «Каролина» играет от обороны, пропуская в среднем 2,68 шайб за матч — это шестой лучший показатель в НХЛ. Атака заметно слабее, хотя и подтянулась до среднего уровня — чуть меньше трех шайб за игру.

    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» дома одолел «Нэшвилл» (2:0), выиграв восьмой из последних десяти матчей, хотя в целом в последних четырех у «Блюз» два поражения. Впрочем, это не мешает команде уверенно занимать третье место Центральном дивизионе, опережая на шесть очков «Миннесоту».

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    Снова блестяще сыграли оборона и вратарь Джордан Биннингтон, у которого уже третий шатаут за последние две недели и пятый в сезоне. Топ-защитник Алекс Пьетранджело оформил гол+пас, еще одна шайба на счету форварда Тайлера Бозака. Российский лидер атаки Владимир Тарасенко отдал одну передачу, Иван Барбашев завершил игру без очков. Главная проблема — травмы двух топ-форвардов: Давида Перрона и Брейдена Шенна.

    «Сент-Луис» делает ставку на оборону, пропуская в среднем 2,71 шайбы за матч — это лишь чуть больше, чем «Каролина». Но атака и спецбригады ниже среднего.

    Прогноз

    Первая встреча завершилась домашней победой «Сент-Луиса» (4:1), и в этот раз мы также не ждем слишком высокую результативность — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,92. 0

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    Прогноз на «Каролина» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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