«Детройт» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч НХЛ 23 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 23 февраля 2019 года «Детройт Ред Уингз» примет «Миннесоту Уайлд». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Детройт» — «Миннесота».

«Детройт»

В прошлом матче «Детройт» в родных стенах в овертайме уступил «Чикаго» (4:5), потерпев третье поражение подряд. «Ред Уингз» занимают предпоследнее место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на 16 очков — ниже только «Оттава».

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Слабый матч выдал основой вратарь Джимми Ховард, которого заменил Джонатан Бернье. Зато снова на высоте оказались лидеры атаки — лучший бомбардир Дилан Ларкин оформил дубль и набрал четыре очка, Андреас Атанасиу забросил две шайбы, Энтони Мэнта отдал сразу четыре результативные передачи.

«Детройт» лишь по игре на вбрасываниях входит в десятку лучших команд Лиги — 51,3%. Что касается заброшенных/пропущенных шайб и эффективности спецбригад — здесь «Ред Уингз» в десятке худших.

«Миннесота»

В прошлой игре «Миннесота» дома была разбита «Анахаймом» (0:4), проиграв в пятый раз подряд и в девятый из последних десяти матчей. В итоге «Уайлд» рухнули на последнее место в Центральном дивизионе, но от зоны плей-офф Запада их отделяет лишь одно очко.

Лидерами команды являются вратарь Деван Дубник, защитники Джаред Спарджеон, Райан Сутер и Мэттью Дамба, но он травмирован. В атаке выделяются Микаэль Гранлунд, Зак Паризе и Эрик Стаал, а также травмирован ключевой форвард Мико Койву.

«Миннесота» в большей мере оборонительная команда, пропуская в среднем за матч чуть меньше трех шайб (14-й показатель). Примерно на таком же уровне спецбригады, зато атака одна из худших в НХЛ.

Прогноз

В первой встрече «Миннесота» дома уступила «Детройту» (2:5), но сейчас пришла пора брать реванш, если «Уайлд» не хотят отдаляться от зоны плей-офф — прогноз на победу «Миннесоты» в матче с коэффициентом 1,83. 0