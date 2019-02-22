«Флорида» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч НХЛ 22 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Каролину Харрикенйз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Каролина».

«Флорида»

В прошлом матче «Флорида» дома обыграла «Баффало» (4:2), одержав третью победу подряд, но «Пантерз» занимают шестое место в Атлантическом дивизионе, отставая от зоны плей-офф Востока на внушительные 11 очков.

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Результат в игре с «Сэйбрз» сделала ударная тройка атаки «Флориды» — Джонатан Юбердо оформил дубль и набрал три очка, Александр Барков забросил шайбу и ассистировал партнерам дважды, Фрэнк Ватрано отметился двумя передачами. Российский лидер атаки Евгений Дадонов также отдал одну передачу. Среди ключевых игроков отметим защитников Аарона Экблада и Кита Яндла.

«Флорида» демонстрирует вполне неплохую игру в атаке, и спецбригадах, находясь рядом с топ-10, а большинство вовсе третье лучшее в НХЛ (25,4% реализации), но оборона четвертая худшая в Лиге — в среднем 3,36 пропущенных шайб за матч.

«Каролина»

В прошлой игре «Каролина» дома уступила «Рейнджерс» (1:2), прервав серию из трех побед, и лишив себя возможности подняться в зону плей-офф Востока. Сейчас «Харрикейнз» занимают пятое место в Столичном дивизионе, лишь на одно очко отставая от «Коламбуса».

Единственную шайбу команды забросил нападающий Джордан Мартинук, которому ассистировал российский форвард Андрей Свечников. Лидерами команды являются вратарь Кэртис МакЭлхинни, защитники Даги Хэмилтон и Джейкоб Слэвин, нападающие Себастьян Ахо, Теуво Теравайнен, Джастин Уильямс и Майкл Ферланд.

У «Каролины», наоборот, сильная игра в обороне — команда пропускает в среднем лишь 2,75 шайбы за матч (6-й лучший результат), зато атака с трудом входит в топ-20.

Прогноз

В первой встрече «Каролина» дома одержала победу (4:1). Сейчас «Флорида» набрала неплохой ход, и букмекеры отдают предпочтение ей, но мы все же рискнем с прогнозом на победу «Харрикейнз» в матче с коэффициентом 1,96, так как, в отличие от «Пантерз», у них есть реальные шансы в борьбе за плей-офф. 0