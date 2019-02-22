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    «Флорида» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч НХЛ 22 февраля 2019 года

    НХЛ Каролина Харрикейнз Флорида Пантерз
    Прогноз на «Флорида» — «Каролина»
    Евгений Дадонов, «Флорида»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Каролину Харрикенйз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Каролина».
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    «Флорида»

    В прошлом матче «Флорида» дома обыграла «Баффало» (4:2), одержав третью победу подряд, но «Пантерз» занимают шестое место в Атлантическом дивизионе, отставая от зоны плей-офф Востока на внушительные 11 очков.

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    Результат в игре с «Сэйбрз» сделала ударная тройка атаки «Флориды» — Джонатан Юбердо оформил дубль и набрал три очка, Александр Барков забросил шайбу и ассистировал партнерам дважды, Фрэнк Ватрано отметился двумя передачами. Российский лидер атаки Евгений Дадонов также отдал одну передачу. Среди ключевых игроков отметим защитников Аарона Экблада и Кита Яндла.

    «Флорида» демонстрирует вполне неплохую игру в атаке, и спецбригадах, находясь рядом с топ-10, а большинство вовсе третье лучшее в НХЛ (25,4% реализации), но оборона четвертая худшая в Лиге — в среднем 3,36 пропущенных шайб за матч.

    «Каролина»

    В прошлой игре «Каролина» дома уступила «Рейнджерс» (1:2), прервав серию из трех побед, и лишив себя возможности подняться в зону плей-офф Востока. Сейчас «Харрикейнз» занимают пятое место в Столичном дивизионе, лишь на одно очко отставая от «Коламбуса».

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    Единственную шайбу команды забросил нападающий Джордан Мартинук, которому ассистировал российский форвард Андрей Свечников. Лидерами команды являются вратарь Кэртис МакЭлхинни, защитники Даги Хэмилтон и Джейкоб Слэвин, нападающие Себастьян Ахо, Теуво Теравайнен, Джастин Уильямс и Майкл Ферланд.

    У «Каролины», наоборот, сильная игра в обороне — команда пропускает в среднем лишь 2,75 шайбы за матч (6-й лучший результат), зато атака с трудом входит в топ-20.

    Прогноз

    В первой встрече «Каролина» дома одержала победу (4:1). Сейчас «Флорида» набрала неплохой ход, и букмекеры отдают предпочтение ей, но мы все же рискнем с прогнозом на победу «Харрикейнз» в матче с коэффициентом 1,96, так как, в отличие от «Пантерз», у них есть реальные шансы в борьбе за плей-офф. 0

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    Прогноз на «Флорида» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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