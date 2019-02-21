«Калгари» — «Нью-Йорк Айлендерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 21 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 21 февраля 2019 года «Калгари Флэймз» примет «Нью-Йорк Айлендерс». Начало матча — 05:30 мск. Прогноз на «Калгари» — «Нью-Йорк Айлендерс».

«Калгари»

В прошлом матче «Калгари» дома разобрался с «Аризоной» (5:2), выиграв второй матч подряд после серии из четырех поражений. «Флэймз» вернули себе лидерство в Тихоокеанском дивизионе, опережая на одно очко «Сан-Хосе».

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В игре с «Сенаторс» по шайбе и передаче записали себе в актив лидеры — защитник Марк Джиордано, нападающие Микаэль Баклунд и Михал Фролик, две передачи отдал Элиас Линдхольм, по шайбе забросили форварды Оскар Кзарник и Дерек Райан. Среди лидеров — защитники Ти Джей Броди и Ноа Хэнифин, нападающие Мэттью Ткачук, Джонни Гудро, Шон Монахен.

У «Калгари» вторая сильнейшая атака в НХЛ после «Тампы-Бэй» — в среднем 3,68 заброшенных шайб за матч, но оборона заметно слабее, а хуже всего выглядят спецбригады меньшинства — лишь 77,9% надежности и 23-е место.

«Айлендерс»

В прошлом матче «Айлендерс» дома разбили «Эдмонтон» (5:2), выиграв второй матч подряд и пятый из последних шести. «Островитяне» продолжают лидировать в Столичном дивизионе, опережая на три очка «Вашингтон».

Отлично сыграл вратарь Робин Ленер, отразив 34 из 36 бросков, по шайбе забросили лидеры — защитник Райан Пулок, нападающие Брок Нельсон, Андерс Ли, Мэттью Барзал, Валтерри Филлпула, нападающий Джош Бэйли и защитник Дэвон Тэйвз сделали по два ассиста.

«Айлендерс» обладают самой надежной обороной и вратарями в НХЛ, пропуская в среднем лишь 2,29 шайбы за матч. Зато атака не входит даже в топ-20, такие же слабые спецбригады.

Прогноз

Букмекеры уверены в успехе «Калгари», а мы присмотримся к прогнозу на время первого гола с 9-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,78. Встречаются абсолютные антиподы, к тому же это первая их игра в сезоне, поэтому на старте поединка соперники могут просто присматриваться друг к другу. 0