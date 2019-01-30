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    «Трактор» — «Витязь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 30 января 2019 года

    КХЛ Витязь Трактор
    Прогноз на «Трактор» — «Витязь»
    Денис Кокарев, «Витязь»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 30 января 2019 года челябинский «Трактор» примет подольский «Витязь». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Витязь».
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    «Трактор»

    В прошлом поединке «Трактор» на выезде сенсационно обыграл «Ак Барс» (2:1), прервав серию из двух сухих поражений. Челябинцы занимают 8-е место на Востоке, опережая на семь очков «Кунь Лунь» и на два отставая от «Торпедо».

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    Героем матча стал нападающий Кристиан Томас, который оформил дубль, но также классно сыграл вратарь Василий Демченко, отразив 25 из 26 бросков. Две результативные передачи отдал форвард Александр Бергстром. Среди лидеров отметим также защитника Ника Бэйлена, нападающих Райана Стоа, Пола Щехуру, Йонаса Энлунда и Виталия Кравцова.

    «Трактор» делает ставку на оборону, которая у команды в целом средняя, зато меньшинство в топ-7 КХЛ — 85,8%. Но атака у челябинцев просто ужасная — в среднем лишь 1,72 заброшенные шайбы за матч (хуже только у «Слована»).

    «Витязь»

    В прошлом матче «Витязь» на выезде умудрился уступить «Северстали» в серии буллитов (1:2). Это второе поражение команды в последних трех матчах, но «Витязь» продолжает занимать 7-е место на Западе, опережая на четыре очка «Сочи» и на столько же отставая от «Спартака».

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    Единственную шайбу в игре с «Северсталью» забросил один из топ-форвардов Борна Рендулич. Среди лидеров команды отметим также вратаря Йони Ортио, защитника Войцеха Мозика, нападающих Александра Семина, Миро Аалтонена и Артура Швеца-Рогового.

    «Витязь» входит в топ-10 КХЛ по реализации большинства (20%), но обладает в целом ниже среднего атакой и обороной. Главная проблема — меньшинство с надежностью в 77,2% (5-й худший показатель в Лиге).

    Прогноз

    В первой встрече соперников «Трактор» на выезде дожал «Витязь» в овертайме (4:3). И в целом в последних матчах челябинцы выглядят вполне неплохо, а главное — стабильно. Рискнем с прогнозом на победу «Трактора» в матче с коэффициентом 1,84. 0

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    Прогноз на «Трактор» — «Витязь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 30 января 2019 года челябинский «Трактор» примет подольский «Витязь». Начало матча — 17:00 мск.
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