«Чикаго» — «Айлендерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 23 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 23 января 2019 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Нью-Йорк Айлендерс». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Айлендерс».

«Чикаго»

В прошлом поединке «Чикаго» дома продлило серию поражений «Вашингтона» до пяти игр (8:5), заодно прервав свою серию матчей из пяти поражений. Но в целом «Блэкхокс» безнадежные аутсайдеры Центрального дивизиона, отстающие от «Сент-Луиса» на четыре очка.

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Героями матча с «Вашингтоном» стали лидеры нападения — Джонатан Тэйвз сделал хет-трик и отдал две передачи, Патрик Кэйн — дубль и три передачи. Кроме них отметим шайбу и три очка Дилана Строма, гол+пас Алекса Дэбринкета, шайбу Брэндона Саада. А вот еще один ключевой форвард россиянин Артем Анисимов провел матч в 4-й тройке и очков не набирал. Травмированы основной вратарь Кори Кроуфорд, защитник Густав Форслинг, форвард Брэндон Перлини.

«Чикаго» в большей мере делает акцент на атаку, показывая средние результаты как по заброшенным шайбам (в среднем более трех за игру), так и по реализации большинства (19,3%), но оборона «Блэкхокс», пожалуй, худшая в НХЛ.

«Айлендерс»

В прошлой игре «Айлендерс» дома разобрались с «Анахаймом» (3:0), одержав пятую победу подряд и 12-ю в последних 14 матчах. В итоге команда из Нью-Йорка поднялась на второе место в Восточной конференции (выше лишь «Тампа»), и на первое в Столичном дивизионе, опережая уже на три очка «Коламбус».

Отразив 19 бросков в створ, третий шатаут в сезоне сделал Робин Ленер, дублем выстрелил форвард четвертой тройки Кэл Клаттербак, еще одна шайба на счету Лео Комарова. Среди лидеров также вратарь Томас Грайсс, защитники Райан Пуллок, Ник Лэдди, нападающие Мэтью Барзал, Джош Бэйли, Андерс Ли, Брок Нельсон, Джордан Эберле.

«Айлендерс», наоборот, обладают самой надежной линий обороны и вратарями в НХЛ — в среднем 2,42 пропущенные шайбы за матч. Что касается атаки — она на среднем уровне, и есть проблемы с большинством.

Прогноз

Первая встреча команд в сезоне завершилась домашней победой «Айлендерс» в овертайме (3:2). Думаем, сейчас тоже можно рискнуть с прогнозом на победу «Островитян» в матче с коэффициентом 1,85. 0