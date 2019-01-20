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    «Бостон» в родных стенах не должен испытать проблем с «Рейнджерс»

    «Бостон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 20 января 2019 года

    НХЛ Бостон Брюинз Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз на «Бостон» — «Рейнджерс»
    Владислав Наместников, «Рейнджерс»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 20 января 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Рейнджерс».
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    «Бостон»

    В прошлом матче «Бостон» дома разобрался с «Сент-Луисом» (5:2), прервав серию из двух поражений. «Брюинз» занимают третье место в Атлантическом дивизионе, опережая на два очка «Монреаль» и на одно отставая от «Торонто».

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    Результат в игре с «Блюз» сделала третья тройка — Крис Вагнер оформил гол+пас, по шайбе на счету Шона Куралы и Дэвида Бэкеса. Также по шайбе забросили лидеры — защитник Тори Крюг и нападающий Брэд Маршанд. Среди ключевых игроков вратари Ярослав Галак и Туукка Раск, защитник Здено Хара, нападающие Давид Пастрнак, Давид Крейчи, Патрис Бержерон.

    «Бостон» обладает второй самой сильной обороной в НХЛ, пропуская в среднем лишь 2,60 шайбы за матч, и при этом у «Брюинз» вторая лучшая реализация большинства — 28,1%. Но атака в целом и меньшинство на среднем уровне.

    «Рейнджерс»

    В прошлом поединке «Рейнджерс» дома обыграл «Чикаго» (4:3) — это вторая победа команды из Нью-Йорка подряд и третья в последних четырех матчах. Но «Рейнджерс» по-прежнему шестые в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на девять очков.

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    Результат в игре с «Чикаго» сделала ударная тройка «Рейнджерс» — Крис Крайдер оформил гол+пас, по шайбе забросили Мика Зибанеджад, Матс Зукарелло и Филип Хытил. Российские нападающие Владислав Наместников и Павел Бучневич завершили поединок без очков. Травмированы ведущие игроки — защитник Нил Пьонк, нападающий Кевин Хэйес, а также защитник Фредерик Клаэссон.

    Лишь реализация большинства у «Рейнджерс» входит в топ-15 (20,3%), остальные результаты командной статистики одни из худших в Лиге, включая слабую оборону и атаку.

    Прогноз

    Это первая встреча команд в сезоне, и мы почти не сомневаемся в успехе более мощного по всем параметрам «Бостона» в основное время с коэффициентом 1,82. 0

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    Прогноз на «Бостон» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 20 января 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 03:00 мск.
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