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    «Торонто» на выезде не должен испытать проблем с «Флоридой»

    «Флорида» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч НХЛ 19 января 2019 года

    НХЛ Флорида Пантерз Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз на «Флорида» — «Торонто»
    Евгений Дадонов, «Флорида»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 января 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Торонто».
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    «Флорида»

    В прошлом поединке «Флорида» на выезде была разбита «Монреалем» (1:5) — это седьмое поражение «Пантерз» подряд, и они опустились уже на предпоследнее место в Атлантическом дивизионе, отставая от зоны плей-офф на 14 очков.

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    Единственную шайбу в игре забросил один из ключевых форвардов Майк Хоффман, хотя «Флорида» нанесла 53 броска в створ. Без очков завершили поединок еще один лидер нападения россиянин Евгений Дадонов и защитник Богдан Киселевич, слабо сыграл вратарь Джеймс Раймер, пропустив четыре шайбы с 27 бросков. Среди ключевых игроков — защитник Кит Яндл, нападающие Джонатан Хьюбердо и Александр Барков.

    У «Флориды» вполне приличная линия нападения, забрасывающая более трех шайб за игру (12-й показатель) и реализующая 25,9% большинства, что является 4-м лучшим результатом в НХЛ. Но оборона и вратари «Пантерз» нивелируют все успехи атаки — третья худшая в Лиге.

    «Торонто»

    В прошлом поединке «Торонто» дома уступил «Колорадо» (3:6) — это второе поражение подряд и третье в последних четырех играх. «Лифс» постепенно теряют позиции в Восточной конференции, а в Атлантическом дивизионе «Бостон» и «Монреаль» отстают всего на одно очко. Причем перед встречей с «Флоридой» «Торонто» ждет битва с «Тампа-Бэй».

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    Свою третью шайбу в сезоне забросил российский защитник Игорь Ожиганов, защитник Никита Зайцев закончил поединок без очков. По шайбе также на счету Митча Марнера и Каспери Капанена, две передачи отдал Остон Мэттьюс. Не лучшим образом сыграл основной вратарь Фредерик Андерсен. Среди лидеров отметим также защитников Моргана Райлли, Джейка Гардинера, нападающих Джона Тавареса и Назема Кадри.

    По всем показателям «Торонто» входит в топ-10 сильнейших команд НХЛ, но главной силой «Мэйпл Лифс» является атака — в среднем за игру команда забрасывает 3,58 шайб (3-й результат в Лиге).

    Прогноз

    Соперники сыграли два матча, обменявшись домашними победами — 4:3 ОТ в пользу «Пантерз» и 6:1 в пользу «Лифс». Букмекеры почти не сомневаются в победе «Торонто» в матче, и мы поддержим их, но прогнозом на победу «Лифс» в основное время с коэффициентом 2,02. 0

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    Прогноз на «Флорида» — «Торонто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 января 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча — 03:00 мск.
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