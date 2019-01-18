«Рейнджерс» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч НХЛ 18 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 января 2019 года «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Чикаго».

«Рейнджерс»

В прошлом матче «Рейнджерс» дома неожиданно уничтожили набравшую ход «Каролину» (6:2). Но эта победа стала для команды из Нью-Йорка лишь второй в последних восьми матчах — «Рейнджерс» занимают 6-е место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на 11 очков.

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Главным героем матча стал нападающий Мика Зибанеджад, оформивший дубль и набравший четыре очка. Также по дублю на счету российского форварда Павла Бучневича и защитника Энтони Д’Анджело. Ассистентский хет-трик у Матса Зукарелло, по две передачи отдали Крис Крайдер и Кристоваль Ньевес. Российский нападающий Владислав Наместников очков не набирал, вратарь Александр Георгиев на лед не выходил.

Единственный показатель, по которому «Рейнджерс» не аутсайдеры — это игра в большинстве (20,4% реализации и 15-е место). В остальном — места среди худших команд Лиги.

«Чикаго»

В прошлом матче «Чикаго» на выезде был уничтожен «Нью-Джерси» (5:8), проиграв четвертый матч подряд. «Блэкхокс» занимают последнее седьмое место в Центральном дивизионе, на семь очков отставая от зоны плей-офф.

Если бы не ужасная игра обороны и вратаря Кэма Уорда, в целом лидеры «Чикаго» отыграли неплохо — Патрик Кэйн вовсе набрал 4 (2+2) очка, Брэндон Саад, Доминик Кахун и защитник Брент Сибрук забросили по шайбе. Правда, россиянин Артем Анисимов обошелся без очков, травмированы основной вратарь Кори Кроуфорд и нападающий Густав Форслинг.

Лишь по игре в атаке «Чикаго» находится в середине рейтинга — в среднем 2,96 заброшенных шайб за матч и 16-е место. Главная проблема — игра в обороне. У «Блэкхокс» абсолютно худшее меньшинство, а по количеству пропущенных шайб «Чикаго» предпоследнее в Лиге.

Прогноз

В первом матче в сезоне «Чикаго» дома разобрался с «Рейнджерс» (4:1). Предсказать победителя сейчас не так уж просто — обе команды в плохой форме, но обе также играют результативно, так что можно поставить на быстрый первый гол с 1-й по 9-ю минуты с коэффициентом 1,73. 0