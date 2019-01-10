ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Тампы»НХЛ. Два очка Кучерова, две передачи Радулова, шат-аут Василевского «Ливерпуль» проиграл во втором матче кряду«Ливерпуль» столкнулся с угрозой проиграть чемпионство Виктор ГончаренкоПланы на зиму: ЦСКА
  • 11:37
    • «Реал» пока не планирует увольнять Солари
  • 11:25
    • Восемь россиянок вышли во второй круг квалификации Australian Open
  • 10:12
    • «Спартак» вылетел на сбор в ОАЭ
  • 08:52
    • «Миннесота» выиграла у «Оклахомы», «Торонто» обыграл «Атланту»
  • 08:19
    • Игуаин в ближайшее время перейдет в «Челси»
  • 00:57
    • Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в Кубке лиги
  • 01:15
    • «Страсбург» победил «Лион» и вышел в полуфинал Кубка Лиги
    Все новости спорта

    «Барыс» во второй раз в сезоне обыграет «Кунь Лунь»

    «Барыс» — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 10 января 2019 года

    КХЛ Барыс Куньлунь Ред Стар
    Прогноз на «Барыс» — «Кунь Лунь»
    Брэндон Боченски, «Барыс»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 10 января 2019 года казахстанский «Барыс» примет китайский «Кунь Лунь». Начало матча — 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Кунь Лунь».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Барыс»

    В прошлом поединке «Барыс» дома разобрался с «Амуром» (4:2), одержав третью победу подряд и пятую в последних шести матчах (все с очками). Казахстанцы снова приблизились на расстояние в одно очко к лидеру дивизиона «Авангарду», причем имеют в запасе четыре матча.

    Все прогнозы на КХЛ

    В игре с «Амуром» блеснул результативностью капитан Брэндон Боченски (гол+пас), по шайбе на счету Патриса Кормье и Евгения Петухова (первая в сезоне), по два ассиста на счету защитника Кэвина Даллмэна и Мэтта Фрэттина. Среди лидеров также вратарь Хэнрик Карлссон, защитник Даррен Диц, нападающие Кертис Волк, Никита Михайлис, Роман Старченко и Андре Петерссон.

    «Барыс» играет с акцентом на атаку. В итоге казахстанцы входят в топ-3 команд КХЛ по результативности и реализации большинства, но оборона и меньшинство оставляют желать лучшего.

    «Кунь Лунь»

    В прошлом матче «Кунь Лунь» на выезде был разбит «Салаватом» (4:7), проиграв седьмой из последних десяти матчей. Китайцы ведут борьбу с «Трактором» за 8-е место на Востоке, пытаясь попасть в плей-офф — отставание от челябинцев сейчас составляет два очка.

  • 100 000
  • Получить
  • Простые условия
  • fonbet.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    В игре с «Салаватом» дубль и четыре очка выдал защитник-новичок Сэмуэль Лофквист, но его стараний не хватило для положительного результата — очень слабо сыграл вратарь Томи Кархунен, пропустив семь шайб с 37 бросков. Среди лидеров команды защитник Вилле Лаюнен, нападающие Брэндон Йип, Патрик Лундх и Олли Палола.

    Ключевая проблема «Кунь Луня» — переполненный лазарет. Травмированы сразу восемь игроков — защитник Оскарс Бартулис, Марк-Андре Граньяни, Блейк Парлетт, Кришьянис Редлихс, нападающие Вели-Матти Савинайнен, Кори Кейн, Джон Николс и Йохан Сандстрем.

    Лишь по одному показателю «Кунь Лунь» входит в топ-10 — это игра в меньшинстве с надежностью 82,7%. В остальном результаты представителя Китая очень грустные, включая почти три пропущенные шайбы в среднем за матч.

    Прогноз

    В первом матче сезона в Китае «Барыс» одержал уверенную победу 4:1. Сейчас сомнений в победе казахстанцев также нет, особенно учитывая ряд травм в составе «Кунь Луня». Так что прогнозируем победу «Барыса» в основное время с коэффициентом 1,67. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Авангард — Витязь
  • Сегодня в 19:30
    •  4.60
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико
  • Сегодня в 21:30
    •  4.96
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Хетафе — Вальядолид
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вильярреал — Эспаньол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бертон Альбион
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал — Леганес
  • Сегодня в 23:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Чикаго — Нэшвилл
  • Завтра в 04:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Калгари — Колорадо
  • Завтра в 05:30
    •  2.79
  • Прогноз на матч Анахайм — Оттава
  • Завтра в 06:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Рига
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Завтра в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Завтра в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сборная России
  • Россию подвел синдром победителей, а Брагину пора уходить
    • 21:31 06/01/2019     «МЮ» ведет борьбу за топ-4
  • 4 из 4. «МЮ» Сульшера продолжает покорять сердца
    • 14:22 03/01/2019     Cантьяго Солари
  • Катастрофа Солари, громкий трансфер «Челси» и унылый Кубок Англии
    • Вчера в 15:12
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Барыс» — «Кунь Лунь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 10 января 2019 года казахстанский «Барыс» примет китайский «Кунь Лунь». Начало матча — 16:30 мск.
    Тоже интересно
    Хоккеисты СКА Хоккей КХЛ. СКА уничтожил «Автомобилист», ЦСКА проиграл в ЯрославлеОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 8 января Вчера в 20:080
  • 00:50
    • Салах второй год подряд стал лучшим футболистом Африки
  • 11:50
    • Защитник «Ак Барса» дисквалифицирован на два матча
  • 10:00
    • Хоккеистки сборной России проиграли команде Канады на МЧМ-2019
    Cантьяго Солари Футбол Катастрофа Солари, громкий трансфер «Челси» и унылый Кубок АнглииСможет ли Сантьяго Солари спасти «Реал» от катастрофы, что ждет Кристина Пулишича в «Челси» и как стоит изменить Кубок Англии — ответы в этом материале Вчера в 15:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Пари Сен-Жермен» не заметит сопротивления «Генгама»
  • 4.96
    •
  • 08:35
    • Попов рассмотрит предложения трех российских клубов
  • 08:05
    • Рублев проиграл Нисиоке в Сиднее
  • 02:42
    • Выбор букмекерской конторы для ставок на спорт
    Арьен Роббен Футбол Трансферный дайджест. 1-7 январяКакой вариант нравится Роббену, кому отказал Павар, где окажется Рэмзи и другие трансферные новости последних дней 07/01/2019 в 22:520
  • 23:21
    • Василевский заменит Прайса на Матче звезд НХЛ
  • 19:37
    • «Локомотив» прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА
  • 18:05
    • «Спартак» объявил о расторжении контрактов с еще двумя футболистами
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие