«Барыс» — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 10 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 10 января 2019 года казахстанский «Барыс» примет китайский «Кунь Лунь». Начало матча — 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Кунь Лунь».

«Барыс»

В прошлом поединке «Барыс» дома разобрался с «Амуром» (4:2), одержав третью победу подряд и пятую в последних шести матчах (все с очками). Казахстанцы снова приблизились на расстояние в одно очко к лидеру дивизиона «Авангарду», причем имеют в запасе четыре матча.

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В игре с «Амуром» блеснул результативностью капитан Брэндон Боченски (гол+пас), по шайбе на счету Патриса Кормье и Евгения Петухова (первая в сезоне), по два ассиста на счету защитника Кэвина Даллмэна и Мэтта Фрэттина. Среди лидеров также вратарь Хэнрик Карлссон, защитник Даррен Диц, нападающие Кертис Волк, Никита Михайлис, Роман Старченко и Андре Петерссон.

«Барыс» играет с акцентом на атаку. В итоге казахстанцы входят в топ-3 команд КХЛ по результативности и реализации большинства, но оборона и меньшинство оставляют желать лучшего.

«Кунь Лунь»

В прошлом матче «Кунь Лунь» на выезде был разбит «Салаватом» (4:7), проиграв седьмой из последних десяти матчей. Китайцы ведут борьбу с «Трактором» за 8-е место на Востоке, пытаясь попасть в плей-офф — отставание от челябинцев сейчас составляет два очка.

В игре с «Салаватом» дубль и четыре очка выдал защитник-новичок Сэмуэль Лофквист, но его стараний не хватило для положительного результата — очень слабо сыграл вратарь Томи Кархунен, пропустив семь шайб с 37 бросков. Среди лидеров команды защитник Вилле Лаюнен, нападающие Брэндон Йип, Патрик Лундх и Олли Палола.

Ключевая проблема «Кунь Луня» — переполненный лазарет. Травмированы сразу восемь игроков — защитник Оскарс Бартулис, Марк-Андре Граньяни, Блейк Парлетт, Кришьянис Редлихс, нападающие Вели-Матти Савинайнен, Кори Кейн, Джон Николс и Йохан Сандстрем.

Лишь по одному показателю «Кунь Лунь» входит в топ-10 — это игра в меньшинстве с надежностью 82,7%. В остальном результаты представителя Китая очень грустные, включая почти три пропущенные шайбы в среднем за матч.

Прогноз

В первом матче сезона в Китае «Барыс» одержал уверенную победу 4:1. Сейчас сомнений в победе казахстанцев также нет, особенно учитывая ряд травм в составе «Кунь Луня». Так что прогнозируем победу «Барыса» в основное время с коэффициентом 1,67. 0