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    «Сочи» попробует сдержать атаку «Локомотива»

    «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч КХЛ 29 октября 2018 года

    КХЛ Локомотив Сочи
    Прогноз на «Локомотив» — «Сочи»
    Петри Контиола, «Локомотив»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 29 октября 2018 года ярославский «Локомотив» примет ХК «Сочи». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Сочи».
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    «Локомотив»

    В прошлом матче «Локомотив» в овертайме дожал «Трактор» (1:0), одержав свою вторую победу подряд и восьмую в последних десяти играх. Ярославцы уверенно удерживают четвертое место в Западной конференции, но после матча с «Сочи» их ждет длительная семиматчевая выездная серия.

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    Героями матча с «Трактором» стали вратарь Ярослав Галак, оформивший свой второй шатаут в сезоне (19 сэйвов), и нападающий Петри Контиола, забросивший единственную и победную шайбу в большинстве. Ассистировали ему еще два лучших бомбардира «Локомотива» — Брэндон Козун и Андрей Локтионов. В лазарете пребывают трое игроков — защитники Якуб Накладал и Никита Черепанов, нападающий Егор Коршков.

    Сила «Локомотива» в его обороне. И хотя в последних матчах ярославцы пропускают чуть больше, но в меньшинстве им по-прежнему нет равных в КХЛ — 92,9% надежности, абсолютно невероятный показатель. Впрочем, по остальным показателям «Локомотив» также входит в топ-10.

    «Сочи»

    В прошлом поединке «Сочи» дома было разбито московским «Динамо» (1:5). Команда продолжает чередовать победы и поражения восемь матчей подряд, но набирает очки и достаточно уверенно занимает 6-е место на Западе. Впереди у сочинцев четыре матча на выезде.

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    Единственную шайбу «Сочи» в игре с «Динамо» забросил форвард Эрик О’Дэлл, ассистировал ему Роберт Розен — это два лучших бомбардира команды в текущем сезоне, а О’Дэлл еще и лучший снайпер. Также нужно выделить защитника Юрки Йокипакку и вратарскую бригаду в лице Константина Барулина и Дмитрия Шикина. Лазарет команды пуст.

    В плане статистики «Сочи» ничем особенным не выделяется, показывая средние результаты как в плане забитых/пропущенных шайб, так и что касается игры в меньшинстве. Единственное, у команды получается неплохо разыгрывать большинство — 23,5% реализации и 9-й показатель в Лиге.

    Прогноз

    Учитывая не очень высокую результативность «Локомотива» в последних поединках и тот факт, что для «Сочи» важно зацепиться за очки хотя бы в начале выездной серии, пока их не догнала усталость, можно прогнозировать не очень результативный поединок — ставка на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,17. 0

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    Прогноз на «Локомотив» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 29 октября 2018 года ярославский «Локомотив» примет ХК «Сочи». Начало матча — 19:30 мск.
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