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    «Сан-Хосе» попробует сдержать «Вегас» на старте третьего матча

    «Сан-Хосе» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 1 мая

    НХЛ Сан-Хосе Шаркс Вегас Голден Найтс
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    Логан Кутюр
    Логан Кутюр
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    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 1 мая «Сан-Хосе Шаркс» примет «Вегас Голден Найтс». Начало матча – 05:00 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Вегас».

    «Сан-Хосе»

    В прошлом матче «Сан-Хосе» на выезде во втором овертайме обыграл «Вегас» (4:3) и сравнял счет в серии – 1:1. Интересно, что в первой игре «Шаркс» были уничтожены «Найтс» со счетом 0:7, но сумели справиться со своими эмоциями.

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    Героями матча стали защитник Брет Бёрнс и нападающий Логан Кутюр, оформившие по дублю. Кроме того, Бёрнс также отметился результативной передачей, а Кутюр стал автором победной шайбы «Сан-Хосе» во втором овертайме. Также стоит отметить две результативные передачи Джо Павелски.

    «Сан-Хосе» сумел оправиться от разгрома в первой игре, а ключевым отрезком матча стали старт и середина второго периода, когда при счете 0:2 «Шаркс» трижды за 15 минут огорчили ворота «Вегаса». Кроме того, «Сан-Хосе» в целом нанес по воротам соперника 47 бросков, тогда как «Вегас» лишь 29. «Шаркс» меньше удалялись, блокировали больше бросков и лучше играли на точке вбрасываний.

    «Вегас»

    «Вегас» не сумел развить успех после первой игры и удвоить счет в серии. На выезд «Найтс» едут при ничейном результате в серии. Кроме того, «Сан-Хосе» стал первой командой, которая сумела нанести «Рыцарям» поражение в плей-офф.

    Ближайшие события

    Героем матча для «Вегаса» мог стать нападающий Уилльям Карлссон, который оформил дубль на старте поединка. Но удержать преимущество в счете «Найтс» не сумели. Так что отметим также защитники Нейта Шмидта, который оформил гол+пас, а его шайба помогла команде перевести игру в овертайм. Очередной хороший матч сыграл вратарь Марк-Андре Флери, но 47 бросков в створ – это слишком даже для него.

    «Вегас» слишком много позволял «Сан-Хосе» в своей зоне. «Найтс» блокировали меньше бросков, не всегда сдерживали нападающих «Шаркс» и в итоге поплатились справедливым поражением.

    Прогноз

    2,11Время первого гола 11-60 мин.

    Соперники обменялись победами в Лас-Вегасе, а теперь серия на два поединка переезжает в Сан-Хосе. Риск ошибки слишком высок, так что рискнем предположить, что обе команды начнут поединок без лишней суеты и спешки, делая акцент на оборону. Можно поставить на время первого гола с 11-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,11.

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    Сдержит ли «Сан-Хосе» атаку «Вегаса» во втором матче серии?«Вегас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 29 апреля
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