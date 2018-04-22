ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Торонто» попробует вернуть серию домой

    «Бостон» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 22 апреля

    НХЛ Бостон Брюинз Торонто Мэйпл Лифс
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Антон Худобин
    Антон Худобин
    The Sports Daily
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 22 апреля «Бостон Брюинз» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Торонто».

    «Бостон»

    После поражения в третьем матче, «Бостон» сделал правильные выводы и обыграл «Торонто» на его льду (3:1). Счет в серии также стал 3:1 в пользу «Брюинз», которые теперь имеют шанс выиграть ее на родном льду.

    Все прогнозы на НХЛ

    Если в третьей игре первая тройка «Бостона» промолчала, то в четвертой снова начала набирать очки, хотя и не так активно, как в первых двух встречах. Давид Пастрнак отдал две результативные передачи, Брэд Маршанд забросил победную шайбу. Хороший поединок снова удался вратарю Туукке Раску, отразившему 31 из 32 бросков в створ. При этом матч пропускал один из лидеров атаки Патрис Бержерон, которого в первом звене заменил Райли Нэш. Бержерон не сыграет и в пятой игре. Российский вратарь Антон Худобин снова остался бэкапом Туукки Раска и на лед не выходил.

    «Бостону» удалось снова закрыть атаку «Торонто», позволив забросить лишь раз. При этом снова сработала ударная тройка «Брюинз», хотя в ней и не было Патриса Бержерона. «Бостон» однозначно выглядит более сбалансировано и стабильно.

    «Торонто»

    «Торонто» не сумел сравнять счет в серии, проиграв «Бостону», и теперь «Мэйпл Лифс» ожидает возвращение в Бостон, где команда крупно уступила в двух стартовых поединках с общим счетом 4:12.

    Ближайшие события

    У «Торонто» смолчала первая тройка, а единственную шайбу провело второе звено усилиями Томаша Плеканеца, Митча Марнера и Патрика Марло. Российский защитник Никита Зайцев провел на льду больше 21 минуты, но снова не набрал очков (четвертый матч подряд), и три поединка кряду завершил встречу с отрицательной полезностью – на этот раз «-1».

    «Торонто» нужно что-то делать с реализацией и прессингом «Бостона». Ударное звено во главе с Остоном Мэттьюзом хорошо сыграло только в одном матче из четырех, и в целом «Лифс» не хватает стабильности.

    Прогноз

    2,38Победа «Торонто» в матче

    Конечно, после двух стартовых матчей серии «Бостон» выглядит явным фаворитом на домашнем льду. И все же «Торонто» не такая уж простая команда, а Майк Бэбкок не простой тренер. Рискнем поставить на победу «Торонто» в матче с коэффициентом 2,38.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
    «Торонто» может сравнять счет в серии с «Бостоном»«Торонто» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Зеедорф пошумит на «Бутарке»
  • 4,91
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Флойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
  • Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик»
    •
  • ЦСКА подал признаки жизни
  • «Армейцы» обыграли «Ак Барс» и сократили отставание в серии
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
  • высокие
    кэфы
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов