«Бостон» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 22 апреля

«Бостон»

После поражения в третьем матче, «Бостон» сделал правильные выводы и обыграл «Торонто» на его льду (3:1). Счет в серии также стал 3:1 в пользу «Брюинз», которые теперь имеют шанс выиграть ее на родном льду.

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Если в третьей игре первая тройка «Бостона» промолчала, то в четвертой снова начала набирать очки, хотя и не так активно, как в первых двух встречах. Давид Пастрнак отдал две результативные передачи, Брэд Маршанд забросил победную шайбу. Хороший поединок снова удался вратарю Туукке Раску, отразившему 31 из 32 бросков в створ. При этом матч пропускал один из лидеров атаки Патрис Бержерон, которого в первом звене заменил Райли Нэш. Бержерон не сыграет и в пятой игре. Российский вратарь Антон Худобин снова остался бэкапом Туукки Раска и на лед не выходил.

«Бостону» удалось снова закрыть атаку «Торонто», позволив забросить лишь раз. При этом снова сработала ударная тройка «Брюинз», хотя в ней и не было Патриса Бержерона. «Бостон» однозначно выглядит более сбалансировано и стабильно.

«Торонто»

«Торонто» не сумел сравнять счет в серии, проиграв «Бостону», и теперь «Мэйпл Лифс» ожидает возвращение в Бостон, где команда крупно уступила в двух стартовых поединках с общим счетом 4:12.

У «Торонто» смолчала первая тройка, а единственную шайбу провело второе звено усилиями Томаша Плеканеца, Митча Марнера и Патрика Марло. Российский защитник Никита Зайцев провел на льду больше 21 минуты, но снова не набрал очков (четвертый матч подряд), и три поединка кряду завершил встречу с отрицательной полезностью – на этот раз «-1».

«Торонто» нужно что-то делать с реализацией и прессингом «Бостона». Ударное звено во главе с Остоном Мэттьюзом хорошо сыграло только в одном матче из четырех, и в целом «Лифс» не хватает стабильности.

Прогноз

2,38Победа «Торонто» в матче

Конечно, после двух стартовых матчей серии «Бостон» выглядит явным фаворитом на домашнем льду. И все же «Торонто» не такая уж простая команда, а Майк Бэбкок не простой тренер. Рискнем поставить на победу «Торонто» в матче с коэффициентом 2,38.

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