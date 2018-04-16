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    Сравняет ли ЦСКА счет в серии с «Ак Барсом»?

    «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 16 апреля

    КХЛ Ак Барс ЦСКА
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    Сравняет ли ЦСКА счет в серии с «Ак Барсом»?
    ak-bars.ru
    В рамках финала плей-офф КХЛ 16 апреля казанский «Ак Барс» примет московский ЦСКА. Начало матча – 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — ЦСКА.

    «Ак Барс»

    «Ак Барс» стартовал домашней победой над ЦСКА в финале Кубка Гагарина (2:1), которая стала девятой подряд в плей-офф для казанцев. В последний раз «Ак Барс» проигрывал еще 16 марта, и то в овертайме. Единственное поражение в основное время случилось в Хабаровске 7 марта.

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    Главным героем матча с ЦСКА стал нападающий Станислав Галиев, оформивший дубль, и который играет в плей-офф гораздо результативнее, чем в регулярном чемпионате. Дважды ассистировал ему Владимир Ткачев. Также хорошую игру показал голкипер Эмиль Гарипов, отразивший 20 бросков из 21.

    «Ак Барс» сыграл практически идеальный матч, ни разу не удалившись, и не позволив разогнаться атаке ЦСКА. Сами казанцы также были не очень активны в атаке, нанесли лишь 20 бросков в створ и не реализовали ни одного из четырех численных преимуществ. Но и этого хватило для победы.

    ЦСКА

    ЦСКА проиграл первый матч финальной серии на выезде «Ак Барсу», не сумев повторить успех прошлой серии, когда москвичам удалось стартовать победой в финале Западной конференции в серии со СКА. Теперь команде Игоря Никитина очень важно сравнять счет в серии, взяв победу на выезде.

    Ближайшие события

    Как мы и предполагали, серию с «Ак Барсом» в воротах начал номинально второй вратарь ЦСКА Ларс Йоханссон, который сыграл два шикарных матча со СКА и помог москвичам выйти в финал Кубка Гагарина. В игре с казанцами швед пропустил две шайбы с 20 бросков, что нельзя назвать супер результатом. Единственная шайба ЦСКА на счету нападающего Валерия Ничушкина.

    ЦСКА проиграл после трех побед подряд и снова плохо сыграл в атаке, забросив лишь одну шайбу. Однако «Ак Барс» не дал москвичам шансов, в том числе в большинстве. С другой стороны, по крайней мере в меньшинстве армейцы сыграли идеально.

    Прогноз

    1,66Победа ЦСКА в матче

    Поражение в первом матче ставит ЦСКА в ситуацию, когда нужно обязательно побеждать. Учитывая мощь москвичей, можно рискнут поставить на победу ЦСКА в матче с коэффициентом 1,66.

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    «Ак Барс» и ЦСКА сыграют от обороны в первом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 14 апреля
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