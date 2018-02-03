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    «Филадельфия» может прервать серию неудач в игре с «Оттавой»

    «Филадельфия» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля

    НХЛ Филадельфия Флайерз Оттава Сенаторз
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    Иван Проворов
    Иван Проворов
    Babble Sports
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля «Филадельфия Флаерз» примет «Оттаву Сенаторс». Начало матча – 21:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Оттава».

    «Филадельфия»

    В прошлом матче «Филадельфия» на выезде уступила «Вашингтону» (3:5), проиграв свой второй матч подряд после четырех побед кряду.

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    «Филадельфия» ведет упорную борьбу за место в плей-офф Восточной конференции. Сейчас «Флаерз» занимают как раз 8-е место, но по пятам идут «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Каролина». В списке травмированных лишь один игрок, но это основной вратарь Брайан Эллиотт. Российский защитник «Флаерз» Иван Проворов в последних пяти матчах набрал 3 (1+2) очка, и в последней игре с «Вашингтоном» отыграл более 25 минут.

    «Филадельфия» не может похвастаться завидной статистикой, но при этом занимает первое место в Лиге по выигранным вбрасываниям – 52,9%. Неплохо выглядит и большинство – 20,6% реализации и 10-е место в Лиге.

    «Оттава»

    В прошлом поединке «Оттава» проиграла на выезде «Каролине», потерпев шестое поражение подряд. При этом, перед тем как сыграть с «Филадельфией», «Сенаторс» примут дома «Анахайм».

    Ближайшие события

    Прошлогодний финалист Конференции сейчас является одной из худших команд в НХЛ. «Оттава» занимает предпоследнее место в конференции и почти не имеет шансов на плей-офф. В списке травмированных сразу пять игроков – защитники Джонни Одуйя, Крис Уайдмэн, нападающие Габриэль Дюмон, Марк Стоун и Нэйт Томпсон.

    «Оттава» одна из худших команд в Лиге в плане статистики, но как и «Филадельфия» хорошо выглядит при игре на вбрасываниях – 51,8% и 6-е место в НХЛ.

    Прогноз

    2,00Победа «Филадельфии» в основное время

    Это первая встреча команд в сезоне. Но «Филадельфии» важна победа, а «Оттава» перед игрой с «Флаерз» будет вынуждена встретиться с «Анахаймом». Советуем обратить внимание на ставку на победу «Филадельфии» в основное время с коэффициентом 2,00.

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