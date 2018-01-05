«Автомобилист» — «Динамо Минск». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 5 января

«Автомобилист»

Накануне «Автомобилист» прервал свою победную серию из четырех матчей, уступив дома «Локомотиву» в серии буллитов (5:6). Однако команда Владимира Крикунова продлила свою мощную серию матчей с набранными очками – 13 подряд.

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Сейчас «Авто» уверенно лидирует в Восточной конференции и дивизионе Харламова, опережая «Ак Барс» на два очка. При этом лазарет команды также почти пуст, если не считать защитника Дениса Бодрова, который сыграл всего один матч в сезоне.

«Автомобилист» любит силовой стиль, активный прессинг и при этом предпочитает искать счастье у чужих ворот. Как результат – команда поднялась уже в топ-3 КХЛ по результативности – в среднем 3,11 шайб за матч.

«Динамо Минск»

В прошлой игре минское «Динамо» на выезде весьма неожиданно одолело «Магнитку» (2:1) и продлило свою победную серию до двух матчей подряд. При этом в последних семи матчах подопечные Горди Дуайера одержали пять побед и две из них над лидером регулярного чемпионата СКА.

Удачная концовка декабря и начало января помогли белорусам вернуться в борьбу за места в плей-офф. На данный момент отставание от «Спартака», идущего на 8-м месте Западной конференции, составляет всего четыре очка. Если «Динамо» сохранит такой темп – у них есть все шансы подобраться к соперникам вплотную.

Лазарет команды пуст, а главная сила «Динамо» – спецбригады. Особенно это касается игры в меньшинстве. «Динамо» не слишком результативная команда, но она располагает несколькими сильными легионерами и хорошим голкипером, которые позволяют добиваться нужного результата.

Прогноз

1,70Победа «Автомобилиста» в основное время

«Динамо» в последнее время набрало хороший ход, но три подряд победы над тремя лидерами КХЛ – это слишком для такой команды. Советуем присмотреться к ставке на победу «Автомобилиста» в основное время с коэффициентом 1,70.

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