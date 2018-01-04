Прервет ли «Торпедо» серию неудач в игре с «Ак Барсом»?

«Торпедо»

В последних трех матчах «Торпедо» потерпело три поражения. Так что не удивительно, что в Нижнем Новгороде перед трансферным дедлайном оперативно подписали троих новичков – защитника «Ак Барса» Степана Захарчука и двух нападающих «Адмирала» — Роберта Саболича и Вадима Краснослободцева.

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В прошлой игре «Торпедо» уступило на выезде «Сверстали» (2:3) и теперь начнет четырехматчевую домашнюю серию. В целом, пятой строчке «Торпедо» в Западной конференции ничего не угрожает – отрыв от ХК «Сочи» составляет шесть очков. Так что усиление направлено, скорее под плей-офф.

«Торпедо» одна из худших команд Лиги по игре у чужих ворот – всего 1,92 шайбы в среднем за игру и только 23-е место. Также слабо выглядят нижегородцы в большинстве – 15,6% реализации и 20-е место в КХЛ. С другой стороны, команда идет шестой по надежности игры в обороне – 2,08 шайбы за игру.

«Ак Барс»

Конец декабря «Ак Барс» не может занести себе в актив. Три поражения в четырех играх и потеря первого места в турнирной таблице дивизиона и конференции. Теперь казанцы только третьи на Востоке, уступая «Автомобилисту» и «Авангарду». С другой стороны, «Авангарду» подопечные Зинетулы Билялетдинова уступают только потому, что омичи идут первыми в своем дивизионе. Так что вернуть первую строчку при оптимальном раскладе «Ак Барс» может за одну игру.

На травмах у команды все те же лица – защитник Роман Абросимов, нападающие Федор Малыхин и Андрей Попов. Дисквалифицирован на один матч форвард Александр Свитов. Зато вернулся из НХЛ форвард Александр Бурмистров и это главное усиление для Казани в линии атаки.

Зато в игре у своих ворот «Ак Барс» одна из сильнейших команд КХЛ. Третье в лиге меньшинство (86,3) и шестые по пропущенным шайбам – 2,13 за матч. Да и атаке все неплохо. В среднем 2,72 шайбы за матч – это пятый результат. Хромает только большинство.

Прогноз

2,50ТБ 4,5

Обе команды в кризисе и обе желают наверстать упущенное. Чуть больше мотивация у «Ак Барса», но «Торпедо» играет дома. Хотя обе команды играют не очень результативно, но после перерыва должны выглядеть более свежо и активно в атаке. Советуем присмотреться к ставке тотал больше 4,5 за 2,50.

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