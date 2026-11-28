прогноз на матч 13-го тура Серии А, ставка за 2.25

29 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Фиорентина». Начало встречи — в 14:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за .

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«Удинезе»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Удинезе» занимает последнее 20-е место, набрав 6 очков. В 12 матчах чёрно-белые одержали одну победу, три встречи завершили вничью и потерпели восемь поражений.

Последние матчи: в 12-м туре чемпионата Италии «Удинезе» обменялось голами с «Болоньей» (1:1).

Не сыграют: «Удинезе» не сможет рассчитывать на травмированных Николо Бертола, Кейнан Дэвис, Идрисса Гуйе.

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Состояние команды: «Удинезе» не может одержать победу на протяжении 11 матчей подряд: 3 ничьи и 8 поражений.

«Фиорентина»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Фиорентина» занимает 16-е место, одержав 2 победы, сыграв 3 встречи вничью и потерпев 7 поражений.

Последние матчи: в рамках минувшего тура итальянского первенства «фиалки» потерпели крупное поражение от «Монцы» (0:3).

Не сыграют: предстоящую встречу из-за травм пропустят Марин Понграчич, Фабиано Паризи и Рикардо Соттиль.

Состояние команды: в последних матчах чемпионата Италии «Фиорентина» одержала победу над «Сассуоло» (4:2), сыграла вничью с «Ювентусом» (2:2), «Аталантой» (2:2) и проиграла «Интеру» (1:2).

На что ставят в матче Удинезе — Фиорентина Букмекерские коэффициенты на матч Удинезе — Фиорентина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Фиорентина» занимает 16-е место в чемпионате Италии

«Удинезе» занимает 20-е место в чемпионате Италии

«Удинезе» не может одержать победу в 11-м матче подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Фиорентины» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.55. На победу «Удинезе» — 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.13.

Прогноз: У «Удинезе» большие проблемы с реализацией моментов, команда с трудом забивает гол за игру, чего не скажешь о команде «Фиорентина». «Фиалки» как минимум забивают один мяч за матч. И это взятие ворот может сыграть ключевую роль в предстоящей игре.

Ставка: Победа «Фиорентины» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.