29 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Марсель». Начало встречи — в 16:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Осер»
Турнирное положение: «Осер» занимает 15-е место во французской Лиге 1, набрав 11 очков.
Последние матчи: в рамках минувшего тура чемпионата Франции «Осер» сыграл вничью с «Монако» (1:1).
Не сыграют: в составе «Осера» из-за травм не сыграют Ассане Диусс, Секу Фофана, Брайан Око, Марвин Сенайя, Телли Сиве.
Состояние команды: в последних матчах «Осер» одержал одну победу, сыграл вничью в двух играх и потерпел два поражения, забив 6 голов и пропустив 9 мячей.
«Марсель»
Турнирное положение: во французской Лиге 1 «Марсель» занимает 6-е место, набрав 18 очков.
Последние матчи: в 12-м туре чемпионата Франции олимпийцы проиграли «Ле Ману» (2:3). Между играми в чемпионате Франции «Марсель» одержал победу над болгарским «Левски» (1:0) в Лиге Европы.
Не сыграют: в составе «Марселя» в предстоящей игре французской Лиги 1 не сыграют Дерек Корнелиус и Эмерсон.
Состояние команды: в последних играх «Марсель» одержал четыре победы и потерпел одно поражение, забив при этом 8 мячей и пропустив 4 гола.
Статистика для ставок
- «Осер» занимает 15-е место в чемпионате Франции
- «Марсель» занимает 6-е место в чемпионате Франции
- В прошлом сезоне Лиги 1 «Марсель» одержал две победы над «Осером» (1:0 — дома, 1:0 — в гостях)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Марселя» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.97. Ничья оценивается в 3.80. На победу «Осера» — 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.15.
Прогноз: В матчах с участием «Осера» и «Марселя» забивается по 1 мячу, ожидаем, что гости смогут забить и не пропустить в поединке против хозяев.
Ставка: Фора «Марселя» (-1) с коэффициентом 2.60.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.15.