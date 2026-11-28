«Марсель» забьёт и не пропустит?

прогноз на матч 12-го тура Лиги 1, ставка за 2.60

29 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Марсель». Начало встречи — в 16:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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«Осер»

Турнирное положение: «Осер» занимает 15-е место во французской Лиге 1, набрав 11 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего тура чемпионата Франции «Осер» сыграл вничью с «Монако» (1:1).

Не сыграют: в составе «Осера» из-за травм не сыграют Ассане Диусс, Секу Фофана, Брайан Око, Марвин Сенайя, Телли Сиве.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в последних матчах «Осер» одержал одну победу, сыграл вничью в двух играх и потерпел два поражения, забив 6 голов и пропустив 9 мячей.

«Марсель»

Турнирное положение: во французской Лиге 1 «Марсель» занимает 6-е место, набрав 18 очков.

Последние матчи: в 12-м туре чемпионата Франции олимпийцы проиграли «Ле Ману» (2:3). Между играми в чемпионате Франции «Марсель» одержал победу над болгарским «Левски» (1:0) в Лиге Европы.

Не сыграют: в составе «Марселя» в предстоящей игре французской Лиги 1 не сыграют Дерек Корнелиус и Эмерсон.

Состояние команды: в последних играх «Марсель» одержал четыре победы и потерпел одно поражение, забив при этом 8 мячей и пропустив 4 гола.

На что ставят в матче Осер — Марсель Букмекерские коэффициенты на матч Осер — Марсель: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Осер» занимает 15-е место в чемпионате Франции

«Марсель» занимает 6-е место в чемпионате Франции

В прошлом сезоне Лиги 1 «Марсель» одержал две победы над «Осером» (1:0 — дома, 1:0 — в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Марселя» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.97. Ничья оценивается в 3.80. На победу «Осера» — 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.15.

Прогноз: В матчах с участием «Осера» и «Марселя» забивается по 1 мячу, ожидаем, что гости смогут забить и не пропустить в поединке против хозяев.

2.60 Фора «Марселя» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Осер» — «Марсель» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора «Марселя» (-1) с коэффициентом 2.60.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.15 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Осер» — «Марсель» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.15.