28 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Падерборн» и «Шальке». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Падерборн»

Турнирное положение: в таблице Бундеслиги «Падерборн» занимает 15-е место, набрав 10 очков: 2 победы, 4 ничьи и 4 поражения.

Последние матчи: в 10-м туре чемпионата Германии «Падерборн» проиграл на выезде «Байеру» (0:4).

Не сыграют: в лазарете команды находится немецкий полузащитник Тимур Гайрет.

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Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в последних матчах «Падерборн» одержал победу над «Гамбургом» (1:0), сыграл вничью с «Айнтрахтом» (2:2), «Боруссией» М (0:0) и проиграл «Штутгарту» (0:1).

«Шальке»

Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Шальке» занимает 16 место, набрав 7 пунктов: 1 победа, 4 ничьи и 5 поражений.

Последние матчи: в матче 10-го тура чемпионата Германии «Шальке» сыграл вничью со «Штутгартом» (0:0).

Не сыграют: из-за травм не сыграют Тим Беккер, Брайан Ласме, Максимилиан Вёбер, Лука Возар.

Состояние команды: «Шальке» не может одержать победу на протяжении семи матчей подряд, сыграв вничью с «Кёльном» (0:0) и проиграв «Хоффенхайму» (1:2), «Лейпцигу» (0:2), «Динамо» Дрезден (0:2), «Майнцу» (0:1) и «Фрайбургу» (1:2).

На что ставят в матче Падерборн — Шальке Букмекерские коэффициенты на матч Падерборн — Шальке: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Шальке» занимает 16-е место в чемпионате Германии

«Падерборн» занимает 15-е место в чемпионате Германии

В последних двух встречах «Шальке» дважды обыграл «Падерборн» (3:2, 2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Падерборна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.55. Ничья оценивается в 3.45. На победу «Шальке» — 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.03.

Прогноз: «Падерборн» неплохо выступает на домашнем поле, где набрал семь из десяти очков в текущем чемпионате. Команда способна навязать борьбу прямому конкуренту, особенно после неудачи в предыдущем туре с «Байером». «Шальке» находится в нижней части таблицы и испытывает трудности с победами. С учетом домашнего фактора хозяева имеют хорошие шансы как минимум не проиграть.

1.85 Фора «Падерборна» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Падерборн» — «Шальке» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Фора «Падерборна» (0) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и вряд ли станут рисковать с первых минут. «Шальке» испытывает проблемы с результативностью, а «Падерборн» после разгрома от «Байера» постарается сыграть надежнее в обороне. В последних очных встречах соперники забивали не более пяти голов, но текущая форма гостей располагает к осторожному сценарию. Можно ожидать напряженную встречу с небольшим количеством результативных моментов.

2.03 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Падерборн» — «Шальке» принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.03.