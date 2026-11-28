28 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Падерборн» и «Шальке». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Падерборн»
Турнирное положение: в таблице Бундеслиги «Падерборн» занимает 15-е место, набрав 10 очков: 2 победы, 4 ничьи и 4 поражения.
Последние матчи: в 10-м туре чемпионата Германии «Падерборн» проиграл на выезде «Байеру» (0:4).
Не сыграют: в лазарете команды находится немецкий полузащитник Тимур Гайрет.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: в последних матчах «Падерборн» одержал победу над «Гамбургом» (1:0), сыграл вничью с «Айнтрахтом» (2:2), «Боруссией» М (0:0) и проиграл «Штутгарту» (0:1).
«Шальке»
Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Шальке» занимает 16 место, набрав 7 пунктов: 1 победа, 4 ничьи и 5 поражений.
Последние матчи: в матче 10-го тура чемпионата Германии «Шальке» сыграл вничью со «Штутгартом» (0:0).
Не сыграют: из-за травм не сыграют Тим Беккер, Брайан Ласме, Максимилиан Вёбер, Лука Возар.
Состояние команды: «Шальке» не может одержать победу на протяжении семи матчей подряд, сыграв вничью с «Кёльном» (0:0) и проиграв «Хоффенхайму» (1:2), «Лейпцигу» (0:2), «Динамо» Дрезден (0:2), «Майнцу» (0:1) и «Фрайбургу» (1:2).
Статистика для ставок
- «Шальке» занимает 16-е место в чемпионате Германии
- «Падерборн» занимает 15-е место в чемпионате Германии
- В последних двух встречах «Шальке» дважды обыграл «Падерборн» (3:2, 2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Падерборна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.55. Ничья оценивается в 3.45. На победу «Шальке» — 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.03.
Прогноз: «Падерборн» неплохо выступает на домашнем поле, где набрал семь из десяти очков в текущем чемпионате. Команда способна навязать борьбу прямому конкуренту, особенно после неудачи в предыдущем туре с «Байером». «Шальке» находится в нижней части таблицы и испытывает трудности с победами. С учетом домашнего фактора хозяева имеют хорошие шансы как минимум не проиграть.
Ставка: Фора «Падерборна» (0) с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и вряд ли станут рисковать с первых минут. «Шальке» испытывает проблемы с результативностью, а «Падерборн» после разгрома от «Байера» постарается сыграть надежнее в обороне. В последних очных встречах соперники забивали не более пяти голов, но текущая форма гостей располагает к осторожному сценарию. Можно ожидать напряженную встречу с небольшим количеством результативных моментов.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.03.