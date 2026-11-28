Вернётся ли «Фрозиноне» в зону еврокубков?

прогноз на матч в борьбе за зону еврокубков итальянской Серии А, ставка за 1.82

28 ноября в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Фрозиноне» и «Парма». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.

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«Фрозиноне»

Турнирное положение: «Фрозиноне» после 12-ти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 20 очков в своем активе.

Команда занимает седьмую строчку с отставанием в один пункт от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в два балла от восьмого «Наполи».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства клуб на чужом поле разгромно проиграл «Милану» (1:5).

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Перед этим в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив также остался без очков, проиграв на выезде «Кальяри» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Бырлиджа, Гриллич и Раймондо, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Фрозиноне» выиграл дважды, а в двух последних проиграл.

Это не лучшая форма, чтобы хозяева могли рассчитывать на успех, но на своем поле, а также если помнить об их перевесе в классе над соперником, шансы все же немалы.

Антонио Раймондо, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» после 12-ти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет восемь очков в своем активе.

Команда занимает 17-ю строчку, лишь по дополнительным показателям опережая зону вылета (18-20-я позиции), и на один балл отставая от 16-й в таблице «Фиорентины».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 12-го тура национального первенства коллектив в домашних стенах потерпел разгром от «Ромы» (1:5).

Перед этим в поединке предыдущего тура итальянского чемпионата клуб также остался без баллов, когда снова на своем поле проиграл «Болонье» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Дробнич и Ромеро, по решению тренера — Валенти, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Парма» проиграла четыре раза при одной победе и одной ничьей.

Такие результаты ставят под сомнение шансы гостей не то, что на победу, а даже на ничью, тем более что игра состоится на поле их соперника.

Симоне Лонтани — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

На что ставят в матче Фрозиноне — Парма Букмекерские коэффициенты на матч Фрозиноне — Парма: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Фрозиноне» забивали больше пять голов

в 20-ти из 21-го последних матчей «Пармы» забивали меньше четырех голов

в семи из 11-ти последних выездных матчей «Пармы» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрозиноне» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 5.00, выигрыш «Пармы» — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.39 и 2.95.

Прогноз: в 20-ти из 21-го последних матчей гостей забивали меньше четырех мячей. Так было и в их 11-ти последних выездных поединках.

Между тем, в шести из 10-ти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.82 Тотал меньше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Фрозиноне» — «Парма» принесёт прибыль 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше трех мячей, ведь такой расклад сыграл в семи из 11-ти последних выездных матчей «Пармы».

2.34 Тотал меньше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Фрозиноне» — «Парма» принесёт прибыль 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: тотал меньше 3,0 голов за 2.34.