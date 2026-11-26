прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.93

В матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций албанская «Эгнатия» будет принимать «Линкольн» из Гибралтара. Игра пройдет в Тиране 26 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

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«Эгнатия»

Турнирное положение: «Эгнатия» в общем этапе Лиги конференций занимает 26-е место, набрав 2 очка.

Последние матчи: в стартовом туре общего этапа Лиги конференций «Эгнатия» сыграла вничью с «Мидтьюлланном» (1:1), а затем обменялась голами с «Орхусом» (1:1). В третьем туре еврокубка албанцы проиграли румынской команде «Университатя Крайова» (0:2).

В 12-м туре чемпионата Албании «Эгнатия» на выезде проиграла «Скендербеу» (0:1). В турнирной таблице внутреннего первенства участник Лиги конференций занимает первое место, набрав 27 очков.

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Не сыграют: Сотра, Груда. Битри пропустит встречу из-за красной карточки.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Эгнатия» одержала три победы, и потерпела два поражения, при этом забив восемь голов и пропустив пять мячей.

«Линкольн»

Турнирное положение: клуб из Гибралтара расположился на 22-й строчке Лиги конференций, набрав 3 очка.

Последние матчи: в первом туре Лиги конференций «Линкольн» проиграл норвежскому «Бранну» (1:2), а во втором — «Твенте» из Нидерландов (1:4).

В рамках третьего игрового дня ЛК команда из Гибралтара одержала победу над хорватским «Хайдуком» (1:0).

В 11-м туре чемпионата Гибралтара «Линкольн» выиграл у команды «Мэгпис» (3:1). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 1-е место, набрав 25 очков.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: «Линкольн» одержал победу в пятом матче подряд, переиграв не только «Мэгпис» и «Хайдук», но и «Колледж» (6:0), «Хаунд Догс» (5:0), «Лайонс Гибралтар» (3:0).

Статистика для ставок

«Линкольн» занимает 22-е место в Лиге конференций

«Эгнатия» занимает 26-е место в Лиге конференций

«Университатя Крайова» и «Эгнатия» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Эгнатии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.58. Ничья оценивается в 4.40. На победу «Линкольн» — 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Линкольн» практически не пропускает в свои ворота и может попытаться засушить игру в четвёртом туре Лиги конференций против «Эгнатии». К тому же команда из Гибралтара одержала пять побед подряд.

1.93 Фора «Линкольн» (+1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Эгнатия» — «Линкольн» позволит вывести на карту выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Фора «Линкольн» (+1.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.95 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Эгнатия» — «Линкольн» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.95.