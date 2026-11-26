В матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций албанская «Эгнатия» будет принимать «Линкольн» из Гибралтара. Игра пройдет в Тиране 26 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.
«Эгнатия»
Турнирное положение: «Эгнатия» в общем этапе Лиги конференций занимает 26-е место, набрав 2 очка.
Последние матчи: в стартовом туре общего этапа Лиги конференций «Эгнатия» сыграла вничью с «Мидтьюлланном» (1:1), а затем обменялась голами с «Орхусом» (1:1). В третьем туре еврокубка албанцы проиграли румынской команде «Университатя Крайова» (0:2).
В 12-м туре чемпионата Албании «Эгнатия» на выезде проиграла «Скендербеу» (0:1). В турнирной таблице внутреннего первенства участник Лиги конференций занимает первое место, набрав 27 очков.
Не сыграют: Сотра, Груда. Битри пропустит встречу из-за красной карточки.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Эгнатия» одержала три победы, и потерпела два поражения, при этом забив восемь голов и пропустив пять мячей.
«Линкольн»
Турнирное положение: клуб из Гибралтара расположился на 22-й строчке Лиги конференций, набрав 3 очка.
Последние матчи: в первом туре Лиги конференций «Линкольн» проиграл норвежскому «Бранну» (1:2), а во втором — «Твенте» из Нидерландов (1:4).
В рамках третьего игрового дня ЛК команда из Гибралтара одержала победу над хорватским «Хайдуком» (1:0).
В 11-м туре чемпионата Гибралтара «Линкольн» выиграл у команды «Мэгпис» (3:1). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 1-е место, набрав 25 очков.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: «Линкольн» одержал победу в пятом матче подряд, переиграв не только «Мэгпис» и «Хайдук», но и «Колледж» (6:0), «Хаунд Догс» (5:0), «Лайонс Гибралтар» (3:0).
Статистика для ставок
- «Линкольн» занимает 22-е место в Лиге конференций
- «Эгнатия» занимает 26-е место в Лиге конференций
- «Университатя Крайова» и «Эгнатия» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Эгнатии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.58. Ничья оценивается в 4.40. На победу «Линкольн» — 5.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.30.
Прогноз: «Линкольн» практически не пропускает в свои ворота и может попытаться засушить игру в четвёртом туре Лиги конференций против «Эгнатии». К тому же команда из Гибралтара одержала пять побед подряд.
Ставка: Фора «Линкольн» (+1.5) с коэффициентом 1.93.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.95.