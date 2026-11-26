26 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Бешикташ» и «Хапоэль» Б-Ш. Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

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«Бешикташ»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Бешикташ» в четырех турах набрал семь очков. Команда забила 11 мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, одолев «Коньяспор» — 4:2.

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До того «Бешикташ» расправился с «Генчлербирлиги» — 3:0, а вот несколько ранее уступил «Селтику» — 2:3. Команда победила в двух последних матчах.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Бешикташ» имеет не столь надежные тылы, зато в плане реализации вполне преуспевает.

При этом «Бешикташ» в двух очных поединках с «Хапоэлем» Б-Ш добыл две победы. К тому же команда ныне пребывает на моральном подъёме. К тому же стамбульцы не пропускали в двух последних домашних поединках. Да и вообще, в родных стенах они не проиграли ни разу в текущем сезоне.

Команда уж точно постарается закрепиться в топ-8. Душан Влахович и его партнеры наверняка устроят настоящую карусель у владений соперника.

«Хапоэль» Б-Ш

Турнирное положение: «Хапоэль» Б-Ш во втором по силе клубном турнире Старого Света выступает бледно. Команда на текущий момент находится на 33-м месте турнирной таблицы.

При этом «Хапоэль» Б-Ш набрал всего один зачетный балл в четырех турах. Команда забила лишь один мяч при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Хапоэля» Тель-Авив — 0:1.

До того «Хапоэль» Б-Ш уступил ОФИ — 0:2, а вот чуть ранее нанес поражение «Маккаби» Петах-Тиква — 5:2. Команда не забивала в двух последних поединках.

Состояние команды: «Хапоэль» Б-Ш ныне проседает в плане результатов, пропуская в среднем два мяча за матч.

При этом «Хапоэль» Б-Ш в двух выездных матчах турнира пропустил шесть мячей, не набрав вне родных стен ни одного очка. Команда угодила в кризис, выбраться из которого будет весьма непросто. Да и на равных тягаться с турками им нынче явно не по силам.

Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Израильтяне могут рассчитывать только на контратаки и стандарты.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.22. Ничья — в 7.50, выигрыш «Хапоэля» Б-Ш — в 10.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.36, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 3.20.

Прогноз: «Бешикташ» постепенно прибавляет, к тому же оппонент имеет проблемы в плане реализации.

2.38 Фора «Бешикташа» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Бешикташ» — «Хапоэль» Б-Ш принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Фора «Бешикташа» -2.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Бешикташ» — «Хапоэль» Б-Ш принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт