прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В матче четвёртого тура основного этапа Лиги конференций «Аякс» из Нидерландов будет принимать «Тун» из Швейцарии. Игра пройдет в Амстердаме 26 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Аякс»

Турнирное положение: «Аякс» занимает 11-е место в таблице Лиги конференций, набрав 6 очков.

Последние матчи: в третьем туре общего этапа Лиги конференций «Аякс» одержал победу над датским «Мидтьюлланном» (6:1). В стартовых матчах еврокубка амстердамский клуб переиграл итальянскую «Аталанту» (2:0) и проиграл хорватскому «Хайдуку» (1:2).

В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил «Ден Хааг» (3:0). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 2-е место, набрав 28 очков.

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Не сыграют: Дэйли Блинд, Каспер Дольберг.

Состояние команды: «Аякс» не проигрывает на протяжении семи матчей подряд, одержав шесть побед и сыграв вничью в одном поединке. Команда из Амстердама в этих поединках забила 21 гол и пропустила 6 мячей.

«Тун»

Турнирное положение: «Тун» занимает 20-е место в общем этапе Лиги конференций, швейцарцы набрали 3 балла.

Последние матчи: в стартовых матчах Лиги конференций «Тун» потерпел минимальные поражения от «Твенте» из Нидерландов (0:1) и хорватского «Хайдука» (0:1). Затем швейцарцы нанесли поражение шотландскому «Хартсу» (3:1).

В чемпионате Швейцарии «Тун» в гостях потерпел поражение от «Янг Бойза» (2:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Тун» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.

На что ставят в матче Аякс — Тун Букмекерские коэффициенты на матч Аякс — Тун: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Тун» занимает 20-е место в Лиге конференций

«Аякс» занимает 11-е место в Лиге конференций

В 2005 году «Аякс» дважды обыграл «Тун» в Лиге чемпионов (2:0 — дома, 4:2 — в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Аякса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.20. Ничья оценивается в 7.60. На победу «Туна» — 12.00.

ТБ 4 и ТМ 4 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.75.

Прогноз: Семь матчей без поражений — итог выступления «Аякса» в последних матчах. Амстердамский клуб сейчас находится на ходу и вполне способен продлить беспроигрышную серию в поединке против швейцарцев из «Туна».

1.80 Фора «Аякса» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Аякс» — «Тун» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Аякса» (-2) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Не исключаем, что клубы из Нидерландов и Швейцарии сыграют в результативный футбол, учитывая результативность команд в предыдущих матчах Лиги конференции.

2.00 ТБ 4 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Аякс» — «Тун» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 4 с коэффициентом 2.00.