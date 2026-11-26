В матче четвёртого тура основного этапа Лиги конференций «Аякс» из Нидерландов будет принимать «Тун» из Швейцарии. Игра пройдет в Амстердаме 26 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Аякс»
Турнирное положение: «Аякс» занимает 11-е место в таблице Лиги конференций, набрав 6 очков.
Последние матчи: в третьем туре общего этапа Лиги конференций «Аякс» одержал победу над датским «Мидтьюлланном» (6:1). В стартовых матчах еврокубка амстердамский клуб переиграл итальянскую «Аталанту» (2:0) и проиграл хорватскому «Хайдуку» (1:2).
В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил «Ден Хааг» (3:0). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 2-е место, набрав 28 очков.
Не сыграют: Дэйли Блинд, Каспер Дольберг.
Состояние команды: «Аякс» не проигрывает на протяжении семи матчей подряд, одержав шесть побед и сыграв вничью в одном поединке. Команда из Амстердама в этих поединках забила 21 гол и пропустила 6 мячей.
«Тун»
Турнирное положение: «Тун» занимает 20-е место в общем этапе Лиги конференций, швейцарцы набрали 3 балла.
Последние матчи: в стартовых матчах Лиги конференций «Тун» потерпел минимальные поражения от «Твенте» из Нидерландов (0:1) и хорватского «Хайдука» (0:1). Затем швейцарцы нанесли поражение шотландскому «Хартсу» (3:1).
В чемпионате Швейцарии «Тун» в гостях потерпел поражение от «Янг Бойза» (2:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Тун» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Тун» занимает 20-е место в Лиге конференций
- «Аякс» занимает 11-е место в Лиге конференций
- В 2005 году «Аякс» дважды обыграл «Тун» в Лиге чемпионов (2:0 — дома, 4:2 — в гостях)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Аякса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.20. Ничья оценивается в 7.60. На победу «Туна» — 12.00.
ТБ 4 и ТМ 4 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.75.
Прогноз: Семь матчей без поражений — итог выступления «Аякса» в последних матчах. Амстердамский клуб сейчас находится на ходу и вполне способен продлить беспроигрышную серию в поединке против швейцарцев из «Туна».
Ставка: Фора «Аякса» (-2) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Не исключаем, что клубы из Нидерландов и Швейцарии сыграют в результативный футбол, учитывая результативность команд в предыдущих матчах Лиги конференции.
Ставка: ТБ 4 с коэффициентом 2.00.