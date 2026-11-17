17 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Иордания и Австралия. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.
Иордания
Турнирное положение: Иордания неудачно выступила на летнем Мундиале. Команда финишировала на 4-й строчке турнирной таблицы своего квартета.
При этом Иордания в трех матчах турнира не набрала ни одного очка. Команда отличилась тремя забитыми мячами при восьми пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно, подписав мировую с Венесуэлой — 0:0.
До того Иордания разошлась миром с Сирией — 1:1, а вот поединок с Аргентиной завершился поражением — 1:3. Команда не побеждает уже одиннадцать месяцев.
Состояние команды: Иордания нынче не преуспевает в плане результатов, имея немалые проблемы с реализацией.
При этом Иордания в кадровом плане выглядит весьма скромно. К тому же команда в трех последних очных поединках уступила австралийцам. А вот последняя победа над «соккеруз» случилась без малого восемь лет назад. Да и в нынешней диспозиции иорданцам за счастье будет добиться даже ничьей.
Команда уж точно будет действовать с оглядкой на тылы. Иорданцы постараются сдержать натиск более статусного оппонента.
Австралия
Турнирное положение: Команда на последнем чемпионате мира выступила не столь успешно, дойдя лишь до 1/16 финала.
При этом Австралия в трех осенних спаррингах добыла всего одну викторию. А вот забить удалось шесть мячей при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла Катар — 3:0.
До того Австралия уступила бразильцам — 2:4, а вот несколько ранее подписала мировую с ними же — 1:1. Австралийцы довольно неплохо выступают вне родных стен.
Состояние команды: Австралия имеет сбалансированный состав, да и в плане реализации относительно преуспевает.
При этом Австралия мотивирована добыть вторую победу кряду. К тому же в приличных кондициях находится хавбек Райли Макги. На его счету один из трех мячей в ворота катарцев. Да и вообще, у «соккеруз» весьма приличный подбор игроков во всех линиях.
И уж точно команда будет действовать с позиции силы. Австралийцы выглядят предпочтительнее оппонента, да и на стандартах сильны.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Австралия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.75. Ничья — в 3.50, выигрыш Иордании — в 4.20.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.98, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.83.
Прогноз: Австралийцы весьма симпатично смотрятся в атаке, и уж точно быстро вскроют не самые надежные тылы соперника.
Ставка: Победа Австралии в 1-м тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Австралия одолела иорданцев в трех последних очных поединках
- Иордания уже почти 8 лет не обыгрывает «соккеруз»
- Иорданцы не побеждают уже 11 месяцев
- «Соккеруз» в трех осенних поединках забили шесть мячей
- Австралия в кадровом аспекте выглядит предпочтительнее соперника