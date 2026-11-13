14 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона B Лиги наций сыграют Швеция и Босния и Герцеговина. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.
Швеция
Турнирное положение: Швеция после четырёх туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 4, набрав 10 очков.
Команда на два балла опережает нынешнего соперника и на шесть пунктов третью в таблице Польшу, а также на 10 — четвертую в группе Румынию.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура Лиги наций сборная в чужих стенах одержала победу над Румынией (1:0).
Ранее в предыдущем туре турнира коллектив уже потерял очки, когда снова-таки на выездной арене разошёлся мировой с Боснией и Герцеговиной — 1:1.
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированы — Бергвалль, Болин, Хольм, Хин, Старфельт, Сванберг и Зенели, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Швеция выиграла трижды и ни разу не проиграла.
Таким образом, у хозяев хорошие шансы на три очка, тем более с учетом более высокого класса, чем у соперника, а также преимущества домашнего поля.
Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с четырьмя голами.
Босния и Герцеговина
Турнирное положение: Босния и Герцеговина после четырёх туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете с восемью очками в активе.
Команда на два балла отстаёт от лидирующей Швеции, а также на четыре пункта опережает третью в группе Польшу и на восемь — аутсайдера Румынию.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура Лиги наций сборная в домашних стенах одержала победу над Польшей (1:0).
Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив уже потерял очки, когда снова-таки на своей арене сыграл вничью с Швецией (1:1).
Не сыграют: травмирован — Хаджикадунич, дисквалифицирован — Мухаремович.
Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Босния и Герцеговина не проиграла, а в пяти последних — выиграла лишь дважды.
Нынешние результаты гостей заставляют усомниться в их шансах на победу, особенно в выездном матче против соперника, который превосходит их в классе.
Шесть голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырёх из пяти последних домашних матчей Швеции забивали больше трёх голов
- в четырёх из пяти последних матчей Боснии и Герцеговины забивали меньше трёх голов
- в четырёх последних матчах Боснии и Герцеговина не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.53. Ничья — в 4.50, успех Боснии и Герцеговины — в 5.80.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.57 и 2.33.
Прогноз: в восьми из 12-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в их пяти последних домашних поединках (один — формально).
Между тем, в двух из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трёх мячей, поскольку такой сценарий был реализован в четырёх из пяти последних домашних поединков Швеции.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.38