Кто выиграет битву за элиту?

прогноз на матч пятого тура Лиги наций, ставка за 2.04

14 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона B Лиги наций сыграют Швеция и Босния и Герцеговина. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

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Швеция

Турнирное положение: Швеция после четырёх туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 4, набрав 10 очков.

Команда на два балла опережает нынешнего соперника и на шесть пунктов третью в таблице Польшу, а также на 10 — четвертую в группе Румынию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура Лиги наций сборная в чужих стенах одержала победу над Румынией (1:0).

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Ранее в предыдущем туре турнира коллектив уже потерял очки, когда снова-таки на выездной арене разошёлся мировой с Боснией и Герцеговиной — 1:1.

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированы — Бергвалль, Болин, Хольм, Хин, Старфельт, Сванберг и Зенели, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Швеция выиграла трижды и ни разу не проиграла.

Таким образом, у хозяев хорошие шансы на три очка, тем более с учетом более высокого класса, чем у соперника, а также преимущества домашнего поля.

Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с четырьмя голами.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: Босния и Герцеговина после четырёх туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете с восемью очками в активе.

Команда на два балла отстаёт от лидирующей Швеции, а также на четыре пункта опережает третью в группе Польшу и на восемь — аутсайдера Румынию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура Лиги наций сборная в домашних стенах одержала победу над Польшей (1:0).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив уже потерял очки, когда снова-таки на своей арене сыграл вничью с Швецией (1:1).

Не сыграют: травмирован — Хаджикадунич, дисквалифицирован — Мухаремович.

Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Босния и Герцеговина не проиграла, а в пяти последних — выиграла лишь дважды.

Нынешние результаты гостей заставляют усомниться в их шансах на победу, особенно в выездном матче против соперника, который превосходит их в классе.

Шесть голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.

На что ставят в матче Швеция — Босния и Герцеговина Букмекерские коэффициенты на матч Швеция — Босния и Герцеговина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырёх из пяти последних домашних матчей Швеции забивали больше трёх голов

в четырёх из пяти последних матчей Боснии и Герцеговины забивали меньше трёх голов

в четырёх последних матчах Боснии и Герцеговина не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.53. Ничья — в 4.50, успех Боснии и Герцеговины — в 5.80.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.57 и 2.33.

Прогноз: в восьми из 12-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в их пяти последних домашних поединках (один — формально).

Между тем, в двух из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

2.04 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Швеция — Босния и Герцеговина принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трёх мячей, поскольку такой сценарий был реализован в четырёх из пяти последних домашних поединков Швеции.

2.38 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Швеция — Босния и Герцеговина принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.38