8 ноября в 17-м туре первенства России по футболу сыграют «Енисей» и «Сочи». Начало игры — в 09:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

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«Енисей»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 15-м месте турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона.

При этом «Енисей» на один пункт оторвался от зоны вылета. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 33 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вылетев из Кубка от «Нижнего Новгорода» — 1:2.

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До того «Енисей» был бит «Ленинградцем» — 0:3, да и поединок с хабаровчанами завершился поражением — 0:3. Команда уступила в четырех поединках подряд.

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Состояние команды: «Енисей» утонул в ворохе кадровых проблем, так что Андрею Тихонову явно не позавидуешь.

При этом «Енисей» уступил в двух последних домашних матчах. К тому же пропускает команда в среднем два мяча за матч. Да и всего три победы в активе — явно не тот улов, на который изначально рассчитывали красноярцы. Ну и моральное состояние команды остается стабильно тяжелым.

Команда мотивирована прервать серию неудач. Вот только в свете кадрового голода красноярцам вряд ли светит что-то хорошее.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» мечтает о возвращении в элиту. Команда на текущий момент находится на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Сочи» на один пункт опережает идущий следом «Урал». А вот забить удалось 26 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была бита «Уралом» — 0:2.

До того «Сочи» переиграл «Текстильщик» — 3:1, а вот чуть раньше одолел «Ротор» — 1:0. Южане в гостях уступили всего один раз.

Состояние команды: «Сочи» в кадровом аспекте выглядит выгодно, к тому же в гостях в среднем забивает два мяча за матч.

При этом «Сочи» до последней коллизии победил трижды кряду. Южане умеют выгрызать результат, да и Игорь Осинькин умеет найти слова для подопечных. Сочинцы намерены вернуться в элиту без стыков, к тому же Захар Фёдоров наколотил уже 8 мячей.

Наверняка команда Осинькина будет активно атаковать. Южане задавят соперника, используя свежесть игроков ротации.

На что ставят в матче Енисей — Сочи Букмекерские коэффициенты на матч Енисей — Сочи: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.61, а победа оппонента — в 3.57.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.94, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.88.

Прогноз: Южане пытаются закрепиться на второй позиции, к тому же оппонент испытывает кадровый голод.

2.04 Победа «Сочи» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Енисей» — «Сочи» позволит вывести на карту выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Победа «Сочи» за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Енисей» — «Сочи» принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.

Пять причин, почему ставка зайдёт