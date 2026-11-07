8 ноября в 17-м туре первенства России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Текстильщик». Начало игры — в 10:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 16-м месте турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона.

При этом «СКА-Хабаровск» добыл всего 13 очков в 16 матчах. Команда отличилась 20 забитыми мячами при 28 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в серии пенальти пройдя в Кубке «Ленинградец».

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До того «СКА-Хабаровск» переиграл «Нефтехимик» — 2:0, да и поединок с «Енисеем» завершился успехом — 3:0. Команда не уступила в трех поединках подряд.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «СКА-Хабаровск» постепенно выбирается из кризиса, к тому же прибавил в плане реализации.

При этом «СКА-Хабаровск» в кадровом плане выглядит вполне прилично. «Армейцы» окрылены последними успехами, к тому же имеют все шансы уже по итогам отчетного тура выбраться из опасной зоны. Для этого нужно всего лишь победить находящийся на дне «Текстильщик».

Команда мотивирована продлить успешную серию. К тому же в плане опыта «армейцы» выглядят мастодонтами по сравнению с юными ивановцами.

«Текстильщик»

Турнирное положение: «Текстильщик» пока твердо стоит на вылет. Команда на текущий момент находится на 18-м месте турнирной таблицы.

При этом «Текстильщик» на три очка отстает от спасительной 15-й позиции. А вот забить удалось 12 мячей при 26 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не уступила крепкой «Волге» — 1:1.

До того «Текстильщик» уступил «Сочи» — 1:3, а вот чуть раньше одолел «Челябинск» — 2:1. Ивановцы в гостях победили всего один раз.

Состояние команды: «Текстильщик» в кадровом аспекте выглядит скромно, к тому же не побеждал в двух последних поединках.

При этом «Текстильщик» забивает в среднем реже гола за матч. Да и девять поражений в 16 матчах явно многовато, пусть никто и не ожидал от команды чего-то принципиального другого. Ивановцы добывают очки с явной натугой, да и вообще, выглядят сыроватыми для Первой лиги.

Наверняка команда будет действовать строго от обороны. Ивановцам за счастье будет зацепиться за очки, вот только непонятно, за счет чего это можно реализовать.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в 4.61.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.96, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.87.

Прогноз: Хабаровчане прибавляют, тогда как ивановцам крайне сложно дается набор очков.

2.25 Победа «СКА-Хабаровска» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «СКА-Хабаровск» — «Текстильщик» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» в 1-м тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «СКА-Хабаровск» — «Текстильщик» принесёт чистый выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.

Пять причин, почему ставка зайдёт