8 ноября в 17-м туре первенства России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Текстильщик». Начало игры — в 10:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 16-м месте турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона.
При этом «СКА-Хабаровск» добыл всего 13 очков в 16 матчах. Команда отличилась 20 забитыми мячами при 28 пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в серии пенальти пройдя в Кубке «Ленинградец».
До того «СКА-Хабаровск» переиграл «Нефтехимик» — 2:0, да и поединок с «Енисеем» завершился успехом — 3:0. Команда не уступила в трех поединках подряд.
Состояние команды: «СКА-Хабаровск» постепенно выбирается из кризиса, к тому же прибавил в плане реализации.
При этом «СКА-Хабаровск» в кадровом плане выглядит вполне прилично. «Армейцы» окрылены последними успехами, к тому же имеют все шансы уже по итогам отчетного тура выбраться из опасной зоны. Для этого нужно всего лишь победить находящийся на дне «Текстильщик».
Команда мотивирована продлить успешную серию. К тому же в плане опыта «армейцы» выглядят мастодонтами по сравнению с юными ивановцами.
«Текстильщик»
Турнирное положение: «Текстильщик» пока твердо стоит на вылет. Команда на текущий момент находится на 18-м месте турнирной таблицы.
При этом «Текстильщик» на три очка отстает от спасительной 15-й позиции. А вот забить удалось 12 мячей при 26 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не уступила крепкой «Волге» — 1:1.
До того «Текстильщик» уступил «Сочи» — 1:3, а вот чуть раньше одолел «Челябинск» — 2:1. Ивановцы в гостях победили всего один раз.
Состояние команды: «Текстильщик» в кадровом аспекте выглядит скромно, к тому же не побеждал в двух последних поединках.
При этом «Текстильщик» забивает в среднем реже гола за матч. Да и девять поражений в 16 матчах явно многовато, пусть никто и не ожидал от команды чего-то принципиального другого. Ивановцы добывают очки с явной натугой, да и вообще, выглядят сыроватыми для Первой лиги.
Наверняка команда будет действовать строго от обороны. Ивановцам за счастье будет зацепиться за очки, вот только непонятно, за счет чего это можно реализовать.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в 4.61.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.96, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.87.
Прогноз: Хабаровчане прибавляют, тогда как ивановцам крайне сложно дается набор очков.
Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» в 1-м тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Текстильщик» на выезде победил лишь однажды
- «СКА-Хабаровск» не уступил в трех последних матчах
- Ивановцы в среднем забивают реже одного мяча за матч
- «СКА-Хабаровск» в трех последних домашних поединках победил дважды
- «Текстильщик» уступил «армейцам» в трех последних очных поединках