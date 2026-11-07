8 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Лацио». Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.

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«Наполи»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы Серии A.

При этом «Наполи» на 6 очков отстает от зоны еврокубков. Команда забила 17 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в рамках основного раунда Лиги чемпионов вчистую уступив «Порту» — 1:4.

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До того «Наполи» был бит «Ювентусом» — 0:2, а вот несколько ранее нанес поражение «Монце» — 4:1. «Адзурри» уступили в двух последних матчах.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Наполи» имеет симпатичный по именам состав, и наверняка постарается подтянуться к заветной еврозоне.

При этом «Наполи» в пяти последних очных поединках с «Лацио» сумел победить всего однажды при трех поражениях. Зато опытнейший Кевин Де Брёйне забил четыре мяча в текущем чемпионате. А вот дома неаполитанцы набрали всего семь зачетных пунктов в четырех поединках.

Команде срочно нужно побеждать, иначе есть риск окопаться в середняках. Вот только как на равных противостоять лидеру, еще не познававшему горечи поражений?!

«Лацио»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Лацио» в десяти турах добыл девять побед. А вот забить удалось 24 мяча при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Кальяри» — 2:1.

До того «Лацио» учинил разгром «Сассуоло» — 6:2, а вот чуть раньше взял три очка в матче с «Пармой» — 2:1. Команда победила в шести последних поединках.

Состояние команды: «Лацио» на данном этапе выглядит шикарно, что вполне можно поставить в заслугу Дженнаро Гаттузо.

При этом «Лацио» в текущем чемпионате потерял всего два очка. На выезде же команда добыла пять побед в пяти матчах. Да и забивают римляне в среднем больше двух мячей за матч. К тому же четыре последних вояжа в Неаполь завершились для команды викториями. Очередь за пятой?

Нет сомнений, что команда продолжит свой мощный ход. Да и как не воспользоваться не самым лучшим психологическим состоянием оппонента?!

На что ставят в матче Наполи — Лацио Букмекерские коэффициенты на матч Наполи — Лацио: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Наполи» фаворитом с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа «Лацио» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Наполи» довольно силен в родных стенах, к тому же оппонент переживает явный кризис жанра.

3.00 Победа «Лацио» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Наполи» — «Лацио» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа «Лацио» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Наполи» — «Лацио» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдёт