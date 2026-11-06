7 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Нефтехимик». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.
«Торпедо»
Турнирное положение: «Торпедо» в Первой лиге занимает 4-е место, набрав 29 очков после 16 сыгранных матчей.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «Торпедо» сыграл вничью с командой КАМАЗ (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: московский клуб не проигрывает на протяжении семи матчей подряд, одержав три победы и сыграв четыре встречи вничью. Команда при этом забила десять голов и пропустила шесть.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: «Нефтехимик» занимает 17-е место в чемпионате России, набрав 13 очков после 16 сыгранных матчей.
Последние матчи: команда из Нижнекамска дома проиграла команде «СКА-Хабаровск» (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: в отличие от «Торпедо» футболисты «Нефтехимика» не могут выиграть на протяжении семи матчей подряд, сыграв вничью с командой «Ленинградец» (1:1) и уступив КАМАЗу (1:2) «Челябинску» (2:4), «Уралу» (0:1), «Спартаку» из Костромы (0:1). «Нефтехимик» также проиграл «Чертаново» в Кубке России (1:1, 3:4 — поражение в серии пенальти).
Статистика для ставок
- «Нефтехимик» занимает 17-е место в чемпионате России
- «Торпедо» занимает 4-е место в чемпионате России
- В последних пяти личных встречах «Торпедо» одержал три победы, две встречи завершились вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Торпедо» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья оценивается в 4.40. На победу команды «Нефтехимика» — 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.75.
Прогноз: В последних пяти встречах «Торпедо» забил в ворота «Нефтехимика» шесть мячей, пропустив лишь один гол. Вся статистика — в пользу московской команды, мы рискнём и остановим наш выбор на победе хозяев.
Ставка: Фора «Торпедо» (-1.5) с коэффициентом 2.18.
Прогноз: В среднем за матч футболисты «Торпедо» и «Нефтехимика» забивают по два мяча. Ожидаем результативной игры со стороны соперников.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.02.