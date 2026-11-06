прогноз на матч 17-го тура ФНЛ, ставка за 2.18

7 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Нефтехимик». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» в Первой лиге занимает 4-е место, набрав 29 очков после 16 сыгранных матчей.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Торпедо» сыграл вничью с командой КАМАЗ (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: московский клуб не проигрывает на протяжении семи матчей подряд, одержав три победы и сыграв четыре встречи вничью. Команда при этом забила десять голов и пропустила шесть.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» занимает 17-е место в чемпионате России, набрав 13 очков после 16 сыгранных матчей.

Последние матчи: команда из Нижнекамска дома проиграла команде «СКА-Хабаровск» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: в отличие от «Торпедо» футболисты «Нефтехимика» не могут выиграть на протяжении семи матчей подряд, сыграв вничью с командой «Ленинградец» (1:1) и уступив КАМАЗу (1:2) «Челябинску» (2:4), «Уралу» (0:1), «Спартаку» из Костромы (0:1). «Нефтехимик» также проиграл «Чертаново» в Кубке России (1:1, 3:4 — поражение в серии пенальти).

На что ставят в матче Торпедо — Нефтехимик Букмекерские коэффициенты на матч Торпедо — Нефтехимик: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Нефтехимик» занимает 17-е место в чемпионате России

«Торпедо» занимает 4-е место в чемпионате России

В последних пяти личных встречах «Торпедо» одержал три победы, две встречи завершились вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Торпедо» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья оценивается в 4.40. На победу команды «Нефтехимика» — 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.75.

Прогноз: В последних пяти встречах «Торпедо» забил в ворота «Нефтехимика» шесть мячей, пропустив лишь один гол. Вся статистика — в пользу московской команды, мы рискнём и остановим наш выбор на победе хозяев.

2.18 Фора «Торпедо» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Торпедо» — «Нефтехимик» позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Фора «Торпедо» (-1.5) с коэффициентом 2.18.

Прогноз: В среднем за матч футболисты «Торпедо» и «Нефтехимика» забивают по два мяча. Ожидаем результативной игры со стороны соперников.

2.02 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Торпедо» — «Нефтехимик» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.02.