прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.45

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций латвийская «Рига» будет принимать чешский «Яблонец». Игра пройдет в Риге 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.45.

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«Рига»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Рига» занимает 21-е место, набрав всего 2 очка.

Последние матчи: в матчах ЛК латвийский клуб сыграл вничью с «Кайратом» (1:1) и «Пафосом» (1:1).

В 35-м туре чемпионата Латвии «Рига» в гостях сыграла вничью с «Огре Юнайтед»(0:0). Во внутреннем первенстве рижане занимают второе место, набрав 83 очка.

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Не сыграют: дисквалификацию из-за красной карточки отбывает Андрес Салазар.

Состояние команды: «Рига» выдаёт беспроигрышную серию из 12 матчей, одержав семь побед и сыграв пять встреч вничью.

«Яблонец»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций « Яблонец» занимает 24-е место, набрав всего 1 очко.

Последние матчи: в первом туре Лиги конференций «Яблонец» потерпел поражение в матче против немецкого «Фрайбурга» (2:3). Затем команда сыграла вничью с «Брайтоном» (0:0).

В 13-м туре чемпионата Чехии «Яблонец» дома проиграл «Славии» (0:5). В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает 7-е место с 20 набранными очками.

Не сыграют: Милла.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Яблонец» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и три поражения.

На что ставят в матче Рига — Яблонец Букмекерские коэффициенты на матч Рига — Яблонец: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Рига» занимает 21-е место в Лиге конференций

«Яблонец» занимает 24-е место в Лиге конференций

«Рига» и «Яблонец» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Риги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.45. На победу «Яблонеца» — 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.40 и 2.75.

Прогноз: Обе команды играют результативно. В среднем за матч «Рига» и «Яблонец» забивают по два мяча, ожидаем, что латвийцы и чехи проведут верховой поединок.

2.45 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Рига» — «Яблонец» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.45.

Прогноз: Не исключаем, что латвийцы и чехи смогут поразить ворота друг друга.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Рига» — «Яблонец» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.