В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций латвийская «Рига» будет принимать чешский «Яблонец». Игра пройдет в Риге 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Рига»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Рига» занимает 21-е место, набрав всего 2 очка.
Последние матчи: в матчах ЛК латвийский клуб сыграл вничью с «Кайратом» (1:1) и «Пафосом» (1:1).
В 35-м туре чемпионата Латвии «Рига» в гостях сыграла вничью с «Огре Юнайтед»(0:0). Во внутреннем первенстве рижане занимают второе место, набрав 83 очка.
Не сыграют: дисквалификацию из-за красной карточки отбывает Андрес Салазар.
Состояние команды: «Рига» выдаёт беспроигрышную серию из 12 матчей, одержав семь побед и сыграв пять встреч вничью.
«Яблонец»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций « Яблонец» занимает 24-е место, набрав всего 1 очко.
Последние матчи: в первом туре Лиги конференций «Яблонец» потерпел поражение в матче против немецкого «Фрайбурга» (2:3). Затем команда сыграла вничью с «Брайтоном» (0:0).
В 13-м туре чемпионата Чехии «Яблонец» дома проиграл «Славии» (0:5). В турнирной таблице участник Лиги конференций занимает 7-е место с 20 набранными очками.
Не сыграют: Милла.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Яблонец» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и три поражения.
Статистика для ставок
- «Рига» занимает 21-е место в Лиге конференций
- «Яблонец» занимает 24-е место в Лиге конференций
- «Рига» и «Яблонец» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Риги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.45. На победу «Яблонеца» — 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.40 и 2.75.
Прогноз: Обе команды играют результативно. В среднем за матч «Рига» и «Яблонец» забивают по два мяча, ожидаем, что латвийцы и чехи проведут верховой поединок.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.45.
Прогноз: Не исключаем, что латвийцы и чехи смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.