Кто сохранит шансы на плей-офф Лиги Европы?

прогноз на борьбу за место в плей-офф Лиги Европы, ставка за 1.87

5 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги Европы сыграют «Лиллестрём» и «Виктория» Пльзень. Начало встречи — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Лиллестрём»

Турнирное положение: «Лиллестрём» по итогам трёх туров основного этапа Лиги Европы имеет лишь один пункт в своем активе.

Команда находится на 31-м месте с отставанием в два очка от зоны плей-офф (9-24-я позиции) и с отрывом в один балл от нынешнего соперника.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках 25-го тура норвежского первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Стартом» (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Ранее в 1/16 финала Кубка Норвегии коллектив теперь уже в домашних стенах обыграл «Согндал» (2:1) и вышел в следующий раунд турнира.

Не сыграют: травмированы — Гарнос и Джебара, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лиллестрём» не знал другого исхода, кроме выигрыша.

С такой формой у хозяев поля вроде бы хорошие шансы на победу, тем более на своём поле, однако чуть более высокий класс соперника рискует им в этом помешать.

Томас Ольсен — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: «Виктория» Пльзень по итогам трех туров основного этапа Лиги Европы не имеет очков в своем активе.

Команда находится на 33-м месте и на семь баллов отстает от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8), а также на три пункта от зоны плей-офф (9-24-я позиции).

Последние матчи: ранее в рамках 13-го тура чешского первенства клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Остравой» — 4:0.

Перед этим в 1/16 финала Кубка Чехии коллектив также на выздном поле крупно обыграл «Йиглаву» (6:1) и прошёл в следующий раунд.

Не сыграют: травмированы — Емелка, не в составе — Тврдонь, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Виктория» Пльзень выиграла три раза при двух поражениях.

Эти результаты позволяют гостям рассчитывать на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, тем более что они все же превосходят соперника в классе.

Денис Вишинский и Кристоф Кабонго — авторы пока что двух голов команды в Лиге Европы текущего сезона.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Лиллестрём» выиграл

в трех последних выездных матчах «Виктория» Пльзень выиграла

в трех последних выездных матчах «Виктории» Пльзень забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Виктория» Пльзень — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.14. Ничья — в 3.80, выигрыш «Лиллестрёма» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.54 и 2.36.

Прогноз: в 10-ти последних матчах гостей было забито три или больше голов. Между тем, в их трёх последних поединках забивали больше трех мячей.

Между тем, последний сценарий был реализован и в трёх из четырёх последних домашних матчей хозяев.

1.87 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Лиллестрём» — «Виктория» Пльзень принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, ведь такой расклад сыграл в трех последних выездных матчах «Виктории» Пльзень.

2.33 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Лиллестрём» — «Виктория» Пльзень принесёт прибыль 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.33