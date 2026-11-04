5 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги Европы сыграют «Лиллестрём» и «Виктория» Пльзень. Начало встречи — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.
«Лиллестрём»
Турнирное положение: «Лиллестрём» по итогам трёх туров основного этапа Лиги Европы имеет лишь один пункт в своем активе.
Команда находится на 31-м месте с отставанием в два очка от зоны плей-офф (9-24-я позиции) и с отрывом в один балл от нынешнего соперника.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках 25-го тура норвежского первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Стартом» (1:0).
Ранее в 1/16 финала Кубка Норвегии коллектив теперь уже в домашних стенах обыграл «Согндал» (2:1) и вышел в следующий раунд турнира.
Не сыграют: травмированы — Гарнос и Джебара, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лиллестрём» не знал другого исхода, кроме выигрыша.
С такой формой у хозяев поля вроде бы хорошие шансы на победу, тем более на своём поле, однако чуть более высокий класс соперника рискует им в этом помешать.
Томас Ольсен — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.
«Виктория» Пльзень
Турнирное положение: «Виктория» Пльзень по итогам трех туров основного этапа Лиги Европы не имеет очков в своем активе.
Команда находится на 33-м месте и на семь баллов отстает от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8), а также на три пункта от зоны плей-офф (9-24-я позиции).
Последние матчи: ранее в рамках 13-го тура чешского первенства клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Остравой» — 4:0.
Перед этим в 1/16 финала Кубка Чехии коллектив также на выздном поле крупно обыграл «Йиглаву» (6:1) и прошёл в следующий раунд.
Не сыграют: травмированы — Емелка, не в составе — Тврдонь, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Виктория» Пльзень выиграла три раза при двух поражениях.
Эти результаты позволяют гостям рассчитывать на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, тем более что они все же превосходят соперника в классе.
Денис Вишинский и Кристоф Кабонго — авторы пока что двух голов команды в Лиге Европы текущего сезона.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Лиллестрём» выиграл
- в трех последних выездных матчах «Виктория» Пльзень выиграла
- в трех последних выездных матчах «Виктории» Пльзень забивали больше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Виктория» Пльзень — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.14. Ничья — в 3.80, выигрыш «Лиллестрёма» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.54 и 2.36.
Прогноз: в 10-ти последних матчах гостей было забито три или больше голов. Между тем, в их трёх последних поединках забивали больше трех мячей.
Между тем, последний сценарий был реализован и в трёх из четырёх последних домашних матчей хозяев.
Ставка: тотал больше 3,0 голов за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, ведь такой расклад сыграл в трех последних выездных матчах «Виктории» Пльзень.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.33