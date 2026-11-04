За кем останется дуэль за плей-офф?

прогноз на матч четвертого тура Лиги Европы, ставка за 1.82

5 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги Европы сыграют «Левски» и «Ягеллония» Белосток. Начало встречи — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.

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«Левски»

Турнирное положение: «Левски» по итогам трёх туров основного этапа Лиги Европы имеет четыре очка в своем активе.

Команда находится на 17-м месте в зоне плей-офф (9-24-я позиции) с отставанием в три балла от топ-8.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках 14-го тура болгарского первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Дунав» Русе (1:0).

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Ранее в поединке предыдущего тура национального чемпионата коллектив уже потерял очки, когда снова-таки на выезде разошёлся мировой с «Ардой» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Левски» выиграл три раза при одной ничьей.

Такие результаты обещают хозяевам неплохие шансы на выигрыш, тем более если помнить об их преимуществе в классе над соперником, а также поддержке своих фанатов.

Рейналдо — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Ягеллония» Белосток

Турнирное положение: «Ягеллония» Белосток после трех туров основного этапа Лиги Европы имеет три очка в своем активе.

Команда находится на 27-м месте, лишь по дополнительным показателям отставая от зоны плей-офф (9-24-я позиции) и на четыре балла от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Последние матчи: ранее в рамках 13-го тура польского первенства клуб на чужом поле переиграл «Вечисту» Краков — 3:1.

Перед этим в игре 1/16 финала Кубка Польши коллектив также преуспел, когда снова-таки на выезде одержал победу над «Лехией» Гданьск (6:0) и вышел дальше.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трёх последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ягеллония» Белосток выиграла.

С такой формой у гостей вроде бы неплохие шансы по крайней мере на ничью, но достичь этого будет непросто, если учесть перевес в классе над соперником и фактор чужого поля.

Четыре гола команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Левски» выиграл

в семи из восьми последних матчей «Левски» забивали меньше трех голов

в трех из четырех последних матчей «Ягеллонии» забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Левски» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.04. Ничья — в 3.55, выигрыш «Ягеллонии» — в 3.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше двух мячей. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.82 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Левски» — «Ягеллония» Белосток позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь такой расклад сыграл в их трех из четырех последних матчей.

2.04 «Левски» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Левски» — «Ягеллония» Белосток позволит вывести на карту выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: «Левски» победит за 2.04