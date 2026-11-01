1 ноября в 13-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Спартак». Начало игры — в 19:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.06.

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«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» все никак не выберется из опасной зоны. На текущий момент команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» на один балл отстает от спасительной 12-й позиции. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 16 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в рамках Кубка страны уступив ЦСКА — 1:3.

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До того «Локомотив» был бит «Ростовом» — 0:2, а вот поединок с «Краснодаром» завершился боевым паритетом — 3:3. Команда Михаила Галактионова не побеждает в четырех матчах кряду.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Локомотив» намерен как можно скорее выбраться из кризиса, однако испытывает явные проблемы с надежностью своих тылов.

При этом «Локомотив» в нынешнем сезоне еще не добыл ни одной домашней победы. Плюс ко всему в лазарет угодили несколько ведущих игроков. К тому же в трех последних очных поединках со «Спартаком» «железнодорожники» потерпели поражения. А вот подставить подножку землякам команде по силам.

Очевидно, что «железнодорожники» намерены выбраться из опасной зоны. К тому же отлично вписался в игровой ансамбль команды Николай Титков.

«Спартак»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 5-м месте турнирной таблицы российского чемпионата.

При этом «Спартак» на четыре очка отстает от лидера и мечтает о чемпионстве. А вот забить удалось 21 мяч при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в рамках Кубка России нанесла поражение «Рубину» — 1:0.

До того «Спартак» был бит «армейцами» — 0:2, а вот чуть раньше учинил разгром тому же «Рубину» — 4:0. Команда Хуана Карседо в пяти гостевых матчах текущего чемпионата добыла всего две виктории.

Состояние команды: «Спартак» ныне выглядит довольно уверенно, и всеми силами будет стараться подтянуться к медальной зоне.

При этом «Спартак» уже должен отойти от фиаско в дерби всея Руси. Подбор игроков у команды качественный, да и в плане реализации «красно-белые» вполне преуспевают. К тому же спартаковцы уже больше года не проигрывают «железнодорожникам».

Наверняка команда Карседо будет агрессивно атаковать. Постепенно вписывается в спартаковскую игру Мирлинд Даку, да и вообще, забивать у «красно-белых» есть кому.

На что ставят в матче Локомотив — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч Локомотив — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Спартак» фаворитом с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 4.16, а победа «Локомотива» — в 4.46.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.75 и 2.26.

Прогноз: «Спартаку» хватило поражения в одном дерби, да и почему бы на полную катушку не воспользоваться кризисом команды Галактионова?!

6.06 Фора «Спартака» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 6.06 на матч «Локомотив» — «Спартак» принесёт прибыль 5060₽, общая выплата — 6060₽

Ставка: Фора «Спартака» -2.5 за 6.06.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.

11.60 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 11.60 на матч «Локомотив» — «Спартак» принесёт прибыль 10 600₽, общая выплата — 11 600₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 11.60.

Пять причин, почему ставка зайдёт

«Спартак» забивает в среднем фактически два гола за матч

«Локомотив» не побеждал в четырех поединках кряду

«Железнодорожники» уступили в двух последних матчах

«Локомотив» уступил «красно-белым» в трех последних очных поединках

«Спартак» в пяти последних очных поединках забивал в ворота «железнодорожников» не менее двух мячей

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