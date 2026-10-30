31 октября в 16-м туре первенства России по футболу сыграют «Волга» и «Текстильщик». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.14.

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«Волга»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы второго по рангу российского дивизиона.

При этом «Волга» на 7 очков отстает от зоны стыков. Команда отличилась 21 забитым мячом при двадцати двух пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно, переиграв «Велес» — 1:0.

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До того «Волга» нанесла поражение «СКА-Хабаровску» — 2:1, зато кубковый поединок с «Муромом» завершился успехом в серии пенальти. Команда не уступила в двух последних домашних поединках.

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Состояние команды: «Волга» намерена подтянуться в топ-4, к тому же под руководством Александра Грищенко заметно прибавляет.

При этом «Волга» в родных стенах добыла всего три победы в восьми поединках. А вот уступила дома команда аж пять раз. Тем не менее ульяновцы ныне на ходу. Вот только в двух очных поединках они ни разу не поразили ворота «Текстильщика». Пора начинать!

Ульяновцы находятся на моральном подъёме. В игре команды достаточно монолитности и прагматизма, да и закрепиться в середняках она обязана.

«Текстильщик»

Турнирное положение: «Текстильщик» сражается за выживание. Команда на текущий момент находится на 18-м месте турнирной таблицы.

При этом «Текстильщик» набрал всего 10 очков в 15 поединках. А вот забить удалось 11 мячей при двадцати пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда по всем статьям уступила «Сочи» — 1:3.

До того «Текстильщик» сумел переиграть «Челябинск» — 2:1, а вот чуть раньше вылетел из Кубка России от «Чертаново» — 1:2. Ивановцы уступили в двух последних выездных поединках.

Состояние команды: «Текстильщик» в кадровом аспекте выглядит скромненько, да и очки молодежи даются натужновато.

При этом «Текстильщик» в семи выездных поединках первенства добыл всего одну победу. Да и пропускает команда в среднем чуть реже двух мячей за матч. Ивановцы боевиты, однако ресурса явно не хватает. Редкие всплески, конечно, случаются, но это лишь всплески.

Наверняка команда будет пытаться зацепиться за очки. Ивановцы намерены сыграть вторым номером, вот только оппонент выглядит предпочтительнее.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Волга» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.03, а победа оппонента — в 5.39.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.91, да и тотал меньше 2.5 можно взять за те же 1.91.

Прогноз: Ульяновцы ныне находятся на психологическом подъёме, и уж аутсайдера обыгрывать точно обязаны.

2.14 Победа «Волги» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Волга» — «Текстильщик» принесёт прибыль 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Победа «Волги» в 1-м тайме за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.19 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.19 на матч «Волга» — «Текстильщик» принесёт чистый выигрыш 2190₽, общая выплата — 3190₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.19.

Пять причин, почему ставка зайдёт