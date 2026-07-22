В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций молдавский «Зимбру» будет принимать армянский «Ноа». Игра пройдет в Кишинёве 23 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.
«Зимбру»
Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии «Зимбру» занимает 5-е место, набрав 5 очков из 12 возможных. «Зимбру» как бронзовый призёр молдавской Суперлиги получил право сыграть во втором раунде Лиги конференций.
Последние матчи: В пятом туре внутреннего первенства «Зимбру» потерял очки с аутсайдером лиги — «Реал Сирець» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Зимбру» одержал одну победу, две встречи завершил вничью и в двух поединках потерпел поражения.
«Ноа»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне армянского чемпионата «Ноа» стал серебряным призёром, набрав 56 очков. От чемпиона «Арарат-Армении» отставание составило 4 балла.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Ноа» в товарищеских матчах обыграл «Сюник» (2:0), «Ван» (2:0), «Алюминий» (4:2) и сыграл вничью с «Клужом» (1:1), «Мурой» (1:1), а также проиграл «Коперу» (0:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: До встречи с «Копером» футболисты «Ноа» не проигрывали 19 матчей подряд, армяне одержали 14 побед и 5 раз сыграли вничью.
Статистика для ставок
- «Зимбру» — бронзовый призёр чемпионата Молдавии
- «Ноа» — серебряный призёр чемпионата Армении
- «Зимбру» и «Ноа» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Ноа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Зимбру» — 4.30.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 2.35 и 1.53.
Прогноз: «Зимбру» сейчас испытывает кризис, команда потеряла много очков в стартовых матчах чемпионата Молдавии, а ничья против клуба «Реал-Сирець» может выбить «зубров» из колеи. У «Ноа» есть прекрасная возможность зацепиться за победу в гостевом матче Лиги конференций.
Ставка: Фора «Ноа» (-1) с коэффициентом 2.35.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.