«Ноа» добьётся успеха в игре в Кишинёве?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.35

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций молдавский «Зимбру» будет принимать армянский «Ноа». Игра пройдет в Кишинёве 23 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Зимбру»

Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии «Зимбру» занимает 5-е место, набрав 5 очков из 12 возможных. «Зимбру» как бронзовый призёр молдавской Суперлиги получил право сыграть во втором раунде Лиги конференций.

Последние матчи: В пятом туре внутреннего первенства «Зимбру» потерял очки с аутсайдером лиги — «Реал Сирець» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: В пяти матчах «Зимбру» одержал одну победу, две встречи завершил вничью и в двух поединках потерпел поражения.

«Ноа»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне армянского чемпионата «Ноа» стал серебряным призёром, набрав 56 очков. От чемпиона «Арарат-Армении» отставание составило 4 балла.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Ноа» в товарищеских матчах обыграл «Сюник» (2:0), «Ван» (2:0), «Алюминий» (4:2) и сыграл вничью с «Клужом» (1:1), «Мурой» (1:1), а также проиграл «Коперу» (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: До встречи с «Копером» футболисты «Ноа» не проигрывали 19 матчей подряд, армяне одержали 14 побед и 5 раз сыграли вничью.

Статистика для ставок

«Зимбру» — бронзовый призёр чемпионата Молдавии

«Ноа» — серебряный призёр чемпионата Армении

«Зимбру» и «Ноа» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ноа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Зимбру» — 4.30.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 2.35 и 1.53.

Прогноз: «Зимбру» сейчас испытывает кризис, команда потеряла много очков в стартовых матчах чемпионата Молдавии, а ничья против клуба «Реал-Сирець» может выбить «зубров» из колеи. У «Ноа» есть прекрасная возможность зацепиться за победу в гостевом матче Лиги конференций.

2.35 Фора «Ноа» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Зимбру» — «Ноа» принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Фора «Ноа» (-1) с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Зимбру» — «Ноа» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.