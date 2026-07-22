Сумеет ли «Динамо» Тирана расправиться с «Алюминием»?

прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.40

23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Алюминий» и «Динамо» Тирана. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.

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«Алюминий»

Турнирное положение: «Алюминий» уже успел вылететь из квалификации Лиги Европы. По сумме двух матчей команда уступила «Шерифу».

При этом «Алюминий» неудачно провел летние контрольные матчи. В четырех поединках команда дважды сыграла вничью при двух поражениях.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Алюминий» расписал мировую с «Марибором» (0:0).

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До того команда потерпела поражение от «Шерифа» (0:1). А вот чуть ранее она разошлась миром с теми же тираспольчанами (0:0).

При этом «Алюминий» в пяти последних матчах добыл всего две ничьи. В этих поединках команда сумела отличиться одним забитым мячом при пяти пропущенных.

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Состояние команды: «Алюминий» испытывает огромнейшие проблемы с реализацией. В трех последних матчах команда не сумела отличиться.

К слову, «Алюминий» не побеждает уже больше двух месяцев. Да и вылет из квалификации Лиги Европы вышел чересчур уж досадным.

«Динамо» Тирана

Турнирное положение: «Динамо» Тирана уже прошло один раунд квалификации. Команда по сумме двух встреч одолела «Астану».

Причем «Динамо» Тирана в трех летних спаррингах победило 2 раза. В этих поединках команда забила 6 мячей при четырех пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Динамо» Тирана уверенно расправилось с «Астаной» (4:1).

До того команда минимально уступила тем же астанинцам. А вот поединок со «Стругой» завершился подписанием мировой (1:1).

В 5 своих последних матчах «Динамо» Тирана победило 3 раза. Команде удалось отличиться 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Динамо» Тирана в спаррингах вполне преуспевало в плане реализации. Да и в битве с «Астаной» команда проявила характер.

Албанцы неизменно пропускали в 7 своих последних матчах. А вот в атаке все более позитивно, к тому же явно способен прогрессировать форвард Хекуран Бериша.

На данный момент «Динамо» Тирана пребывает на моральном подъеме. Проход казахстанского барьера добавил положительных эмоций, да и словенцев команда явно не боится!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Тирана дают 2.40, а на «Алюминий» — 2.50; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.30.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.95, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.85.

Прогноз: «Динамо» Тирана симпатично выглядело в последних поединках, тогда как у словенцев имеются огромные проблемы с реализацией.

2.40 Победа «Динамо» Тирана Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Алюминий» — «Динамо» Тирана принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Победа «Динамо» Тирана за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.

3.40 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Алюминий» — «Динамо» Тирана позволит вывести на карту выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.

Пять причин, почему ставка зайдет