23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Алюминий» и «Динамо» Тирана. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.
«Алюминий»
Турнирное положение: «Алюминий» уже успел вылететь из квалификации Лиги Европы. По сумме двух матчей команда уступила «Шерифу».
При этом «Алюминий» неудачно провел летние контрольные матчи. В четырех поединках команда дважды сыграла вничью при двух поражениях.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Алюминий» расписал мировую с «Марибором» (0:0).
До того команда потерпела поражение от «Шерифа» (0:1). А вот чуть ранее она разошлась миром с теми же тираспольчанами (0:0).
При этом «Алюминий» в пяти последних матчах добыл всего две ничьи. В этих поединках команда сумела отличиться одним забитым мячом при пяти пропущенных.
Состояние команды: «Алюминий» испытывает огромнейшие проблемы с реализацией. В трех последних матчах команда не сумела отличиться.
К слову, «Алюминий» не побеждает уже больше двух месяцев. Да и вылет из квалификации Лиги Европы вышел чересчур уж досадным.
«Динамо» Тирана
Турнирное положение: «Динамо» Тирана уже прошло один раунд квалификации. Команда по сумме двух встреч одолела «Астану».
Причем «Динамо» Тирана в трех летних спаррингах победило 2 раза. В этих поединках команда забила 6 мячей при четырех пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Динамо» Тирана уверенно расправилось с «Астаной» (4:1).
До того команда минимально уступила тем же астанинцам. А вот поединок со «Стругой» завершился подписанием мировой (1:1).
В 5 своих последних матчах «Динамо» Тирана победило 3 раза. Команде удалось отличиться 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Динамо» Тирана в спаррингах вполне преуспевало в плане реализации. Да и в битве с «Астаной» команда проявила характер.
Албанцы неизменно пропускали в 7 своих последних матчах. А вот в атаке все более позитивно, к тому же явно способен прогрессировать форвард Хекуран Бериша.
На данный момент «Динамо» Тирана пребывает на моральном подъеме. Проход казахстанского барьера добавил положительных эмоций, да и словенцев команда явно не боится!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Тирана дают 2.40, а на «Алюминий» — 2.50; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.30.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.95, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.85.
Прогноз: «Динамо» Тирана симпатично выглядело в последних поединках, тогда как у словенцев имеются огромные проблемы с реализацией.
Ставка: Победа «Динамо» Тирана за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Алюминий» уже успел вылететь из квалификации Лиги Европы
- Албанцы весьма выгодно смотрелись в летних контрольных поединках
- «Динамо» Тирана прошло первый раунд Лиги конференций
- «Алюминий» не забивал в трех своих последних поединках
- «Динамо» Тирана в среднем забивает чаще гола за матч