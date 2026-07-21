В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций турецкий «Истанбул Башакшехир» примет финский «Интер Турку». Игра пройдет в Стамбуле 22 июля. Начало встречи — в 20:45 по мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Истанбул Башакшехир»
Турнирное положение: в прошлом сезоне стамбульская команда финишировала на пятой строчке в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 57 очков.
За 34 матча стамбульцы смогли 58 раз поразить ворота соперника и 35 раз пропустили в свои.
Коллектив из Стамбула стартует со второго раунда квалификации Лиги конференций.
Последние матчи: в последних товарищеских матчах команда из провинции Башакшехир переиграла «Пушкаш Академию» (2:0) и «Зальцбург» (2:1).
До этого же «Истанбул Башакшехир» проиграл «Риду» (1:2) «Краковии» (1:3), а также сыграл вничью с тем же «Ридом» (1:1).
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Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Нури Шахина в прошлом сезоне выступили на своем уровне. Они не хватали с неба звезд, но смогли обойти те команды, которые должны были.
В новом сезоне «Истанбул Башакшехир» попытается финишировать выше пятой строчке, а также точно намерен пробиться в групповой этап Лиги конференций. У команды все для этого есть.
«Интер Турку»
Турнирное положение: команда из Турку в текущем сезоне продолжает борьбу за чемпионский титул в Финляндии.
«Черно-синие» в настоящий момент располагаются на второй строчке в турнирной таблице, уступая только КуПСу.
По итогам прошлого сезона «Интер Турку» финишировал тоже вторым, уступив как раз КуПСу.
Последние матчи: в первом раунде квалификации Лиги конференций финская команда прошла боснийский «Сараево» (1:1, 2:1).
До этого же подопечные Яркко Висса смогли пробиться в финал Кубка Финляндии, одолев ВПС (3:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: у «Интер Турку» очень мало шансов зацепиться за выход в групповой этап Лиги конференций, поскольку соперники сильны.
Думается, что главной задачей команды является чемпионат и борьба с КуПСом за чемпионский титул.
Статистика для ставок
- «Истанбул Башакшехир» выиграл 2 последних матча
- «Истанбул Башакшехир» забивает на протяжении 11 матчей
- «Интер Турку» не проигрывает на протяжении 16 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.25, ничья — в 5.20, успех «Интер Турку» — в 10.00.
Тотал больше 2,5 котируется в 1.65, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.10.
Прогноз: «Истанбул Башакшехир» намного сильнее и должен в родных стенах уверенно побеждать.
Ставка: победа «Истанбул Башакшехир» с форой-1,5 за 1.85.
Прогноз: обе команды любят забивать, поэтому ждем много голов в этой игре.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20