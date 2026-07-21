«Истанбул Башакшехир» все решит уже в первой игре?

прогноз на матч квалификации Лиги конференций, ставка за 1.85

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций турецкий «Истанбул Башакшехир» примет финский «Интер Турку». Игра пройдет в Стамбуле 22 июля. Начало встречи — в 20:45 по мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: в прошлом сезоне стамбульская команда финишировала на пятой строчке в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 57 очков.

За 34 матча стамбульцы смогли 58 раз поразить ворота соперника и 35 раз пропустили в свои.

Коллектив из Стамбула стартует со второго раунда квалификации Лиги конференций.

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Последние матчи: в последних товарищеских матчах команда из провинции Башакшехир переиграла «Пушкаш Академию» (2:0) и «Зальцбург» (2:1).

До этого же «Истанбул Башакшехир» проиграл «Риду» (1:2) «Краковии» (1:3), а также сыграл вничью с тем же «Ридом» (1:1).

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Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Нури Шахина в прошлом сезоне выступили на своем уровне. Они не хватали с неба звезд, но смогли обойти те команды, которые должны были.

В новом сезоне «Истанбул Башакшехир» попытается финишировать выше пятой строчке, а также точно намерен пробиться в групповой этап Лиги конференций. У команды все для этого есть.

«Интер Турку»

Турнирное положение: команда из Турку в текущем сезоне продолжает борьбу за чемпионский титул в Финляндии.

«Черно-синие» в настоящий момент располагаются на второй строчке в турнирной таблице, уступая только КуПСу.

По итогам прошлого сезона «Интер Турку» финишировал тоже вторым, уступив как раз КуПСу.

Последние матчи: в первом раунде квалификации Лиги конференций финская команда прошла боснийский «Сараево» (1:1, 2:1).

До этого же подопечные Яркко Висса смогли пробиться в финал Кубка Финляндии, одолев ВПС (3:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: у «Интер Турку» очень мало шансов зацепиться за выход в групповой этап Лиги конференций, поскольку соперники сильны.

Думается, что главной задачей команды является чемпионат и борьба с КуПСом за чемпионский титул.

На что ставят в матче Истанбул Башакшехир — Интер Турку Букмекерские коэффициенты на матч Истанбул Башакшехир — Интер Турку: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Истанбул Башакшехир» выиграл 2 последних матча

«Истанбул Башакшехир» забивает на протяжении 11 матчей

«Интер Турку» не проигрывает на протяжении 16 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.25, ничья — в 5.20, успех «Интер Турку» — в 10.00.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.65, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.10.

Прогноз: «Истанбул Башакшехир» намного сильнее и должен в родных стенах уверенно побеждать.

1.85 победа Истанбул Башакшехир с форой-1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Истанбул Башакшехир» — «Интер Турку» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: победа «Истанбул Башакшехир» с форой-1,5 за 1.85.

Прогноз: обе команды любят забивать, поэтому ждем много голов в этой игре.

2.20 тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Истанбул Башакшехир» — «Интер Турку» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20