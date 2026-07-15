В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Елимай» из Казахстана будет принимать «Алашкерт» из Армении. Игра пройдет в Семее 16 июля. Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Елимай»
Турнирная таблица: «Елимай» в сезоне 2025 занял 4-е место в чемпионате Казахстана. В 26 матчах клуб из города Семей набрал 48 очков. В розыгрыше сезона 2026 «Елимай» также занимает четвертую строчку с активом 26 баллов.
Последние матчи: «Елимай» сыграл вничью с «Алашкертом» в первом матче первого раунда Лиги конференций (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах чемпионата Казахстана участник Лиги конференций одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и потерпел два поражения.
«Алашкерт»
Турнирная таблица: «Алашкерт» в сезоне 2025/2026 финишировал на 4-м месте чемпионата Армении, набрав 53 очка.
Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций «Алашкерт» обменялся голами с клубом «Елимай», но победителя соперники так и не определили (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах клуб из Армении одержал три победы, один матч сыграл вничью и в одном поединке потерпел фиаско.
Статистика для ставок
- «Алашкерт» занял 4-е место в чемпионате Армении
- «Елимай» занял 4-е место в чемпионате Казахстана
- «Алашкерт» и «Елимай» сыграли вничью в первом раунде Лиги конференций (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Елимая» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья оценивается в 3.55. На победу «Алашкерта» — 5.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.07 и 1.67.
Прогноз: В первом матче дуэли соперники разошлись миром, обменявшись голами. Не исключаем, что «Елимай» и «Алашкерт» снова смогут забить друг другу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.10.
Прогноз: Осторожный футбол с небольшим количеством опасных моментов ожидается и в ответной игре.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.10.