Армяне и казахи снова обменяются голами?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.10

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Елимай» из Казахстана будет принимать «Алашкерт» из Армении. Игра пройдет в Семее 16 июля. Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Елимай»

Турнирная таблица: «Елимай» в сезоне 2025 занял 4-е место в чемпионате Казахстана. В 26 матчах клуб из города Семей набрал 48 очков. В розыгрыше сезона 2026 «Елимай» также занимает четвертую строчку с активом 26 баллов.

Последние матчи: «Елимай» сыграл вничью с «Алашкертом» в первом матче первого раунда Лиги конференций (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних пяти матчах чемпионата Казахстана участник Лиги конференций одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и потерпел два поражения.

«Алашкерт»

Турнирная таблица: «Алашкерт» в сезоне 2025/2026 финишировал на 4-м месте чемпионата Армении, набрав 53 очка.

Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций «Алашкерт» обменялся голами с клубом «Елимай», но победителя соперники так и не определили (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах клуб из Армении одержал три победы, один матч сыграл вничью и в одном поединке потерпел фиаско.

На что ставят в матче Елимай — Алашкерт Букмекерские коэффициенты на матч Елимай — Алашкерт: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Алашкерт» занял 4-е место в чемпионате Армении

«Елимай» занял 4-е место в чемпионате Казахстана

«Алашкерт» и «Елимай» сыграли вничью в первом раунде Лиги конференций (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Елимая» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья оценивается в 3.55. На победу «Алашкерта» — 5.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.07 и 1.67.

Прогноз: В первом матче дуэли соперники разошлись миром, обменявшись голами. Не исключаем, что «Елимай» и «Алашкерт» снова смогут забить друг другу.

2.10 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Елимай» — «Алашкерт» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Осторожный футбол с небольшим количеством опасных моментов ожидается и в ответной игре.

2.10 ТМ 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Елимай» — «Алашкерт» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.10.